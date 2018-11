«Adelante Andalucía representa mejor al socialismo que el PSOE»

-¿Por qué quiere representar a Córdoba en el Parlamento de Andalucía?

-Estoy vinculada al activismo desde hace 20 años y lo que más me ilusiona de Adelante Andalucía es que hemos sido capaces de sumarnos todas las fuerzas de izquierdas. Los que militamos desde los 90, nos tocó atravesar la travesía en el desierto, y por una vez esta herramienta nos permite soñar y transformar la realidad, que es lo que queremos: mejorar la vida de los andaluces.

-¿Qué novedad aporta Adelante Andalucía en estos comicios?

-Esa herramienta de suma conjunta de los partidos, más los movimientos sociales, es ya de por sí una novedad. Somos la única garantía de poder seguir desarrollando esta tierra. El PSOE, y más con Susana Díaz, no tiene propuesta política que ofrecer porque ha cumplido su ciclo histórico. Las políticas de la derecha ya las conocemos. Nunca fueron una posibilidad en Andalucía y tampoco lo van a ser ahora, cuando ya hemos visto las consecuencias de los recortes. Los únicos que podemos revertir esos derechos, garantizar los servicios públicos y fomentar la igualdad entre géneros somos nosotros.

-Algunos sondeos no les dan más diputados de los que ya tenían Podemos e IU por separado. ¿Hacían falta alforjas?

-Los sondeos son sondeos, pero también nos dan una mayor intención de voto, si bien la proyección en escaños varía según la encuesta. Más allá de eso, que ya sería una subida, entendemos la confluencia con dos patas: una social y otra institucional, que es la que estamos trabajando. Vamos a movilizar a nuestro electorado hasta el último día de campaña para mejorar esas expectativas. La confluencia no es solo electoral, hemos generado espacios de defensa de la educación o la sanidad.

-¿Cuál es su particular quiniela para el 2-D?

-Si nos consolidamos como alternativa al Gobierno, maravilloso, y si no, situarse como principal partido de la oposición nos daría mucha capacidad para introducir políticas para mejorar la vida de los andaluces. No hay por qué entrar a gobernar, también desde la oposición se puede presionar para tener acuerdos orientados a políticas de izquierdas. Siempre estaremos dispuestos a sentarnos para hablar de políticas de izquierdas si Susana Díaz está dispuesta también a hacer políticas de izquierdas, y no de derechas, como ha hecho hasta ahora.

-¿Dentro o fuera del gobierno?

-Creemos que podemos tener más incidencia desde la oposición. No queremos formar parte de un gobierno con Susana Díaz, no nos fiamos de ella.

-Maíllo dijo que representan al verdadero socialismo, ¿lo ve así?

-Sí. Hay gente que tradicionalmente ha podido votar al PSOE al entender que defendía el estado del bienestar, pero en los últimos años de Susana Díaz se han ido destruyendo esos derechos. A esos sectores que se han sentido vinculados con las libertades democráticas, la defensa de la educación o las pensiones les damos mejor respuesta desde el programa de Adelante Andalucía. El socialismo está mejor representando en nuestro programa que desde las siglas del PSOE.

-¿Qué es el ‘susanismo’?

-Las políticas fomentadas por Susana Díaz, que han sido de derechas, porque prefirió que gobernara Rajoy a Sánchez, y en Andalucía ha pactado cómodamente con la hipoteca naranja, Ciudadanos, que nos han agujereado los presupuestos de la comunidad. El susanismo se alía con los poderes fácticos de Andalucía. Esa foto de Díaz con Botín o con Felipe González en Doñana, cuando ha sido el que más ha perjudicado los intereses de los andaluces en detrimento de Gas Natural, eso es el susanismo: la alianza táctica con la elite, la oligarquía, entre los poderosos frente a los intereses de los trabajadores andaluces. Susana Díaz no ha hecho nada por impedir la precarización laboral. Eso es el susanato.

-¿Cree que llegado el caso Cs volvería a pactar con el PSOE?

-Cs ha estado muy cómodo con Díaz y creo que sí lo haría. Han estado muy cómodos haciendo, por ejemplo, que las arcas públicas perdieran 600 millones bajándoles los impuestos a los ricos.

-¿Cree que hay riesgo de bloqueo y que se tuvieran que repetir las elecciones como dice el PSOE?

-No creo, habrá que escuchar al pueblo andaluz y respetar los resultados que salgan el 2-D. A partir de ahí debemos ponernos a trabajar, esa será nuestra obligación, saber gestionar el mandato que nos den los andaluces.

-De todas vuestras propuestas para Córdoba, díganos tres.

-El blindaje de los servicios públicos para garantizarlos como derechos. Vamos a establecer un suelo mínimo de inversión en la escuela pública, con un 5% del PIB; en la sanidad, de un 7%, y los servicios sociales y la ley de Dependencia, de un 2%. Ese es el eje junto a políticas que hagan posible la igualdad real en la lucha contra el patriarcado.

-Una mujer vinculada a la memoria histórica teme la irrupción hoy de Vox en Córdoba.

-Estamos preocupados porque PP y CS han abonado un terreno que ahora está utilizando la extrema derecha. Los partidos que se anuncian como centro-derecha son cada vez más de extrema-derecha. Tanto Casado como Rivera están teniendo cada vez más declaraciones incendiarias. Lo que me preocupa respecto a actos donde se exalte a un dictador como Franco es que los poderes públicos miren para otro lado, pese a que hay una ley de memoria democrática que lo impide expresamente. Eso sí lo exigimos a la Junta, que controle esas exaltaciones o que Queipo de Llano sigue enterrado en la Macarena.

-¿Cuál es la receta contra el paro de Adelante Andalucía?

-Proponemos un cambio de modelo productivo para diversificar la economía. Lamentamos que los 100.000 euros de fondos de ayudas estructurales de la UE no se hayan puesto al servicio de ese cambio. Al final vamos de una burbuja a otra, de la del ladrillo a la del turismo. No hemos aprendido nada. El 75% de los trabajadores están empleados en el sector servicios y la mayoría, en hostelería. También necesitamos apostar por un modelo de transformación de materias primas y productos agropecuarios para que se quede aquí el valor añadido. Proponemos, además, potenciar la economía social, la cooperativa y las pymes frente a las grandes multinacionales.

-¿Y eso cómo se hace?

-Con banca pública que esté al servicio de los intereses de los andaluces y no del IBEX o de la banca comercial. También pondremos en marcha un plan de reindustrialización de la provincia. Córdoba ha sido desdeñada por la inversión del Gobierno central y de la Junta. No se puede permitir que Carbonell haga un ERE en la planta de Alcolea y que la Administración andaluza no diga nada.

-El PSOE dice que Andalucía ha puesto todos los cortafuegos posibles ante la corrupción.

-Ni PSOE ni Cs han tomado medidas y han boicoteado todas nuestras propuestas.

-¿Por qué deberían votarle los cordobeses?

-Porque vamos a garantizar los servicios básicos y los derechos recogidos en la Constitución y en el Estatuto de Autonomía: sanidad, educación y servicios sociales públicos, un sueldo mínimo y unas pensiones dignas, al menos en el tramo autonómico. Y sobre todo a los jóvenes, a quienes les decimos que vamos a poner en marcha políticas que les permitan construir su vida cerca de las personas que quieren.