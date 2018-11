Adelante Andalucía propone destinar el 5% del PIB a una Consejería de Feminismo

La candidata número 1 de Adelante Andalucía por Córdoba a las elecciones autonómicas del 2-D, Ana Naranjo y la número 2 de la lista, Luz Marina Dorado, han denunciado esta mañana, minutos antes de participar en la marcha conmemorativa del Día Internacional contra la Violencia Machista, las múltiples circunstancias de desigualdad que pesan sobre la mujer en la sociedad actual, tanto en el aspecto laboral como en la brecha salarial o en el trato judicial, ha explicado Dorado, criticando, por ejemplo y de forma muy especial, una reciente sentencia en la que se exculpó a un hombre de una agresión gravísima por tratarse de un “maltrato puntual”.

Al respecto, Ana Navarro aportó cifras para ilustrar estos argumento y recordar que en el programa electoral de Adelante Andalucía se encuentra la creación de una Consejería de Feminismo, que estaría dotada con el 5% del Producto Interior Bruto (PIB) andaluz.

Naranjo también ha reclamado más unión y medidas para la lucha por la igualdad, con citas señaladas este año entre las que estuvo la celebración del 8-M. Al respecto, Naranjo pidió que en sucesivas citas no ocurra como en la pasada, en la que se pusieron servicios mínimos tan altos en la huelga feminista en la Administración autonómica que casi se desmontó la movilización convocada, como han considerado los jueves, de lo que se ha culpado al PSOE siendo algo "que no debe volver a ocurrir”, y que no ocurrirá en el caso de que Adelante Andalucía gobierne, ha considerado Naranjo.