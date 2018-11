Adelante Andalucía apoyará al sector del taxi ante la "competencia desleal" de los VTC

Los candidatos de Adelante Andalucía por Córdoba, Ana Naranjo y David Moscoso, se han reunido este martes con la dirección de la Federación Andaluza de Autónomos del Taxi (FAAT), representada por Miguel Ruano, Francisco José Villalón y Ramón González, para abordar las demandas y reivindicaciones del sector, en relación a la aplicación del recién aprobado Real Decreto-ley 13/2018, de 28 de septiembre, por el que se modifica la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres, en materia de arrendamiento de vehículos con conductor.

Según informa en una nota de prensa la formación política, desde Adelante Andalucía “compartimos con el sector del taxi el rechazo a las multinacionales que bajo el paraguas de la falsa economía colaborativa compiten con los trabajadores autónomos de nuestra tierra -ha señalado Ana Naranjo-, pero en una situación de competencia desleal, porque las empresas de VTC, como UBER, tributan en paraísos fiscales, escapan a nuestras normativas laborales, generan unas condiciones de extrema precariedad para los conductores, amenazan a un sector económico tradicional de nuestro país y desarrollan su actividad con inseguridad jurídica para los consumidores”.

En este sentido, Moscoso, ha indicado que “lo que está ocurriendo hoy con el sector del taxi también está produciéndose con las viviendas turísticas, que a través de grandes multinacionales como Airbnb están generando una situación de especulación inaceptable de los precios de alquiler, o con las multinacionales de comercio electrónico como Amazon o de paquetería como Globo, que dan lugar al cierre de pequeños comercios locales y pymes especializadas, al no poder competir con ellos en el mercado, porque tributan en Panamá, Luxemburgo o Irlanda y no cumplen las normativas de nuestro país, lo que da lugar a unas condiciones de precarización laboral inasumibles en un país desarrollado que pretenda respetar el Estado de Bienestar”.

Por todo ello, Ana Naranjo ha expresado que “decimos no a la ‘uberización’ de Andalucía, decimos no a la uberización de las condiciones de trabajo y vida de nuestros vecinos y vecinas, de los y las trabajadoras de Andalucía, y mostramos todo nuestro apoyo a las 12.000 familias que viven del taxi en Andalucía, también a las que lo hacen en Córdoba”. “En este sentido, nos comprometemos a desarrollar el decreto-ley de ordenación del transporte terrestre, para que, como mínimo, el alquiler de vehículos con conductor que pretendan desarrollar su actividad en nuestra tierra se vean expuestos a una normativa tan exigente como la que afecta al sector tradicional del taxi, tanto en controles y vigilancia, como en tasas, condiciones laborales, limitación de horarios y libranzas, y limitación de su actividad a los espacios interurbanos que le corresponden”.

LA VOZ DEL SECTOR

Por último, Miguel Ruano, Presidente de la Federación Andaluza de Autónomos del Taxi, ha querido hacer también unas declaraciones para expresar que “hemos reivindicado la actualidad que tenemos en este sector en el ámbito andaluz, que es el desarrollo de ese decreto-ley 13/2018 que aprobó el Congreso de los diputados, y que la Junta de Andalucía parece que está haciéndose la remolona para asumir sus competencias, jugando al pasa patata, y no puede ser que se esté mirando para al lado, cuando hay empresas de VTC que hacen de su capa un sayo, incumpliendo la normativa”. “La situación convulsa que está produciéndose estos días en Sevilla tiene que ver justamente con ese mirar para otro lado. Sabemos que Adelante Andalucía ha sido una formación política que siempre ha estado al lado del sector, y puedo decir que el sector del taxi igual tiene dudas de a quién va a votar, pero desde luego no tiene dudas de a quién no va a votar”.