Villacís compara al Gobierno de Sánchez con el "13 Rue del Percebe"

La vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, ha negado este lunes alguna posibilidad de moción de censura en el gobierno de la Comunidad de Madrid contra la presidenta, Isabel Díaz Ayuso, o en el Ayuntamiento, contra el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, pues ambos ejecutivos cuentan con "solidez" frente al Gobierno de la Nación, que a su juicio parece "el 13 Rue del Percebe".

"Todo lo que ha hecho la Comunidad de Madrid ha demostrado responsabilidad, ética y sentido de Estado. No hay ninguna posibilidad. Mover el tablero de esa manera cuando funcionamos bien no sería responsables", ha expresado en una entrevista con 'esRadio'.

Para Villacís, el PSOE quiere hacer ver que los gobiernos de PP y Cs "no son sólidos, pero sí lo son", y cree que "la ofensiva tiene más que ver con eso que con otra cosa". Así, ha señalado que "ni va a haber moción de censura en Madrid ni en Andalucía, porque estos gobiernos funcionan bien".

En este punto ha recordado que a ella le han ofrecido en varias ocasiones la Alcaldía de la capital y es algo que ha rechazado.

"Extremadamente grave"

La vicealcaldesa de Madrid ha asegurado que la situación social en la capital es "extremadamente grave", y ha lamentado que "cada día de confinamiento" suponga "un día de huelga general".

Sobre el apoyo de Ciudadanos a la prórroga del estado de alarma, Villacís ha considerado que "en ningún caso fue un apoyo al Gobierno".

"Todo el mundo quiere salir del desconfinamiento, se sigue contagiando gente, es una situación de alarma... y esto no significa que apoyamos al gobierno, porque no lo hacemos, pero si no lo apoyamos, mucha gente se podría haber estado yendo a la playa", ha expresado.

Si bien, ha reiterado que "estos socios populistas", en alusión a PSOE y Podemos, "no benefician a España en absoluto".

"Me gustaría pensar que son personas responsables y que hay que dejar a la política a un lado. Hay que hacer muchas cosas en este país y parece que no están preparados", ha criticado.

Requerida por las colas de personas en Aluche para recibir ayuda alimenticia, Begoña Villacís ha calificado esto de "circunstancial", y ha recordado que "los servicios sociales dan ayuda alimenticia, pero esa cola respondía a una ONG y ahí hay un problema de cruzar datos".

Tras recordar que el Consistorio envía la comida a domicilio, ha señalado que esa cola no estaba organizada por el Gobierno municipal, que ha abierto cocinas a tal fin en Santa Eugenia, en Villaverde, Tetuán... ya que en Madrid "ha habido tantas peticiones de ayuda en el último mes como en el último año, y apuntan a que podría triplicarse el número de familias que la necesitan".