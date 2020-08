Venden unas gafas de Gandhi por 288.000 euros

Un par de gafas redondas que pertenecieron al héroe de la independencia india Mahatma Gandhi, quien las habría regalado "en agradecimiento por una buena acción", han sido vendidas por 260.000 libras (cerca de 288.000 euros), anunció la casa de subastas East Bristol Auctions, informa AFP.

"Las encontramos hace apenas cuatro semanas en nuestro buzón, dejadas allí por un señor cuyo tío las había recibido del mismo Gandhi. ¡Un resultado increíble para un objeto increíble!" , escribió en Instagram la casa de subastas, publicando un vídeo de la venta realizada el viernes por la noche. El valor de las gafas de lentes redondas con marco dorado se estimaba entre 10.000 y 15.000 libras (11.000 y 17.000 euros).

"Uno de mis colegas lo recogió, rasgó el sobre y encontró una nota que decía: 'Estas gafas pertenecieron a Gandhi, llámenme'", contó a la cadena de televisión Sky News uno de los comisarios de subastas, Andrew Stowe.

Tras una llamada al vendedor, "registramos, investigamos y encontramos que se trataba de un descubrimiento histórico... Llamé al señor, que me dijo: 'Si no valen nada, desháganse de ellas'", explicó el comisario de subastas. Cuando supo su valor estimado, el vendedor no se lo podía creer, dijo el comisario.

Agradecimiento por una buena acción

El defensor de la no violencia "daba a menudo sus gafas antiguas o que ya no quería a los que los necesitaban o a los que le habían ayudado", explicó la casa de subastas en su sitio de internet.

El par de gafas fue donado por Gandhi en los años 1920 al tío del vendedor, que trabajaba en la época para British Petroleum en Sudáfrica, según East Bristol Auctions. "Se supone que fueron ofrecidas como agradecimiento por parte de Gandhi por una buena acción", agregó.