Tres barricadas con árboles cierran el paso a los turistas en la ruta asturiana del Alba

Los turistas que esta mañana decidieron hacer la ruta del Alba, una de las sendas más populares del concejo de Sobrescobio (Asturias), se encontraron con tres barricadas hechas con árboles que les impedían el paso. Pero no solo eso, también se colocaron carteles donde se podía leer "Los pueblos no viven por los veraneantes, sobreviven por sus habitantes", además de señalar que esta ruta "no es ningún paseo peatonal".

Los operarios del Ayuntamiento de Sobrescobio, tras tener conocimiento de lo ocurrido, fueron hasta la ruta para despejar las barricadas, estando la primera de ellas a unos cuatro kilómetros del inicio de la ruta. A la una de la tarde ya habían despejado una de ellas y estaban ultimando con la segunda.

"Es perjudicial para todos"

De momento se desconoce quién o quiénes han sido los autores de los hechos, pero los propios vecinos de Soto de Agues, donde se inicia la ruta condenaron el sabotaje asegurando que "es perjudicial para todos".

Por su parte, el alcalde de Sobrescobio, Marcelino Martínez, condenó los hechos y mostró su repulsa "por este tipo de acciones anónimas, así como por los carteles, también anónimos". El regidor aseguró que "la gente que visita nuestro concejo es bien recibida por la inmensa mayoría de los vecinos, además, los representantes de la mayor parte de los establecimientos hosteleros de Sobrescobio me han hecho llegar que están muy contentos con los beneficios que dejan los turistas en sus negocios, que se habían visto muy perjudicados durante el cierre por el confinamiento, e igualmente condenan las acciones en contra de los visitantes".

Ceder el paso a los ganaderos

Eso sí, Martínez también tuvo unas palabras para los visitantes, recordando "que deben ser respetuosos y ceder el paso a los ganaderos y demás personas que estén ejerciendo su trabajo por las rutas de montaña", además de "atenerse a la señalización y no aparcar en aquellos lugares donde puedan obstaculizar el paso de los vecinos o sus vehículos".