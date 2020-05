Todo listo para el primer viaje tripulado de una compañía privada al espacio

Nueve años después de que el Atlantis completara su última misión, todo está listo en Cabo Cañaveral para que la NASA vuelva a viajar al espacio desde territorio estadounidense. Si la climatología no lo impide, dos veteranos astronautas partirán este miércoles con destino a las Estación Espacial Internacional (ISS) en un viaje que debería completarse en 19 horas. El lanzamiento está previsto para las 16.33 hora de Florida (22.33 en España). Pero este no será un viaje más. Por primera vez en la historia, una compañía privada se encargará de fletar la misión tripulada, un hito en la privatización de la exploración espacial que pretende abrir la puerta a lo que no era hasta hace mucho más que un sueño de la ciencia-ficción: los viajes turísticos al espacio.

El lanzamiento correrá a cargo de SpaceX, la compañía aeroespacial de Elon Musk, l'enfant terrible que lidera la particular carrera espacial en la que se han embarcado algunas grandes fortunas, desde Jeff Bezos a Richard Branson, empeñados en colonizar la Luna o llegar a Marte. Desde que jubilase a su transbordador espacial en el 2011, la NASA ha invertido cerca de 9.000 millones de dólares en SpaceX y Boeing para ayudarles a desarrollar los cohetes con los que pretende viajar al espacio a partir de ahora. Un servicio que le permitirá acabar con la dependencia de las naves espaciales rusas para llegar hasta a la ISS y ahorrarse costes. De lo 86 millones de dólares que le pagaba a Rusia por pasajero, pasará a pagar 55 millones por cada asiento en los cohetes reutilizables de Musk. Una veintena de viajes No será la primera vez que SpaceX haga el trayecto hasta la Estación Internacional. Sus naves han completado una veintena de viajes para llevar suministros de la NASA hasta el satélite habitable. Pero nunca antes habían portado pasajeros, una misión extremadamente compleja en la que todo tiene que salir bien para que no haya contratiempos. “Hemos hecho todo lo posible para asegurarnos de que tanto el cohete como la cápsula son seguros”, dijo Musk en una entrevista reciente. “Pero el riesgo siempre existe cuando vas a una velocidad 25 superior a la velocidad de la luz y das una vuelta a la Tierra cada 90 minutos”. Solo tres países --EE UU, Rusia y China-- han logrado poner hasta ahora astronautas en órbita. A bordo del Dragon Crew, la cápsula que propulsará el Falcon 9 de Musk, un inmenso cohete de 70 metros de longitud, viajarán Douglas Hurley (49 años) y Robert Behnken (53), dos avezados astronautas formados como pilotos en el Ejército que acumulan conjuntamente 57 días de estancia en el espacio. Minutos después del lanzamiento, el cohete acelerador se desprenderá de la cápsula para tratar de aterrizar en una plataforma sobre el océano Atlántico, mientras los astronautas continúan su periplo hasta la ISS, donde permanecerán entre 30 y 119 días, según ha informado la NASA. La misión ha sido bautizada con el nombre de Demo-2. La expectación en EE UU es propia de las grandes ocasiones. “Este es el comienzo de una nueva generación, una nueva era en los viajes espaciales”, ha dicho el administrador de la NASA, Jim Bridenstine. Tanto Donald Trump como su vicepresidente, Mike Pence, pretenden asistir al lanzamiento desde Cabo Cañaveral. Más dudas hay, sin embargo, respecto al público. En plena pandemia de coronavirus, la agencia espacial ha pedido a los estadounidenses que no viajen hasta el Centro Espacial Kennedy para evitar las aglomeraciones y los posibles contagios. “Este no es el momento”, han dicho sus portavoces. En cualquier caso, el lanzamiento podrá seguirse en directo a través de NASA TV y la web de SpaceX. Solo falta ver si la climatología permitirá cumplir con los tiempos previstos. Las proyecciones del llamado Escuadrón Climatológico, una unidad de la Fuerza Aérea que respalda las misiones desde el Centro Espacial Kennedy, predijo el martes que la probabilidad de que el lanzamiento se produzca es del 40%. Si acabase abortándose por las condiciones atmosféricas, volvería a intentarse el sábado a las 15.22 hora de Florida (21.22 en España).