Simón asegura que las playas con gran cantidad de viento "dispersan más los posibles virus"

Playas con viento, son todas. ¿Este hombre no ha ido nunca a la playa? ¿En que quedamos es mejor que haya viento para no concentrar el virus, o no? Las explicaciones de este "experto", que predijo que en España habría solo unos, son cada vez menos esclarecedoras. Mascarillas si, mascarilla no. Los números de muertos e infectados dependen de como se cuenten. Para tanta inoperancia no hace falta salir todos los días a contar una historieta.