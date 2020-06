Sánchez anuncia que el 21 de junio se podrá volver a viajar por todo el país

El 21 de junio podremos volver a recorrer todo el país, sin restricciones de movilidad. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha explicado que, si el Congreso de los Diputados aprueba la "última y definitiva" prórroga del estado de alarma, será el próximo 21 de junio cuando esta medida excepcional decaiga y, por lo tanto, se pueda viajar por todo el territorio nacional.

Tras la duodécima reunión con las comunidades autónomas, el jefe del Ejecutivo ha asegurado que, si no se producen contratiempos y la evolución de la pandemia se mantiene controlada, "todo el territorio español pueda recuperar la libertad plena de movimientos en todos y cada uno de sus rincones".

"Estamos a punto de llegar a buen puerto y necesitamos recorrer el trecho más sencillo pero también el más decisivo"; ha sentenciado Sánchez tras explicar que sigue siendo necesario el estado de alarma para terminar por completo con la emergencia sanitaria. Además, pese a que la última ampliación de esta medida conllevará que las comunidades en fase 3 puedan recuperar capacidad de decisión, el Gobierno seguirá manteniendo las competencias en movilidad hasta el 21 de junio.

Preguntado por la posibilidad de que, una vez finalizado el estado de alarma, se sigan imponiendo restricciones a los viajes, Sánchez ha insistido en que "no hay otro instrumento para restringir la movilidad. No lo hay. No hay capacidad para restringir la movilidad en los niveles que estamos hablando, a nivel autonómico o de áreas metropolitanas". La propuesta que ha realizado es, "reforzar el grado de coordinación, colaboración y cooperación de las comunidades autónomas con el Ministerio de Sanidad" y no "necesariamente hacer cambio legislativos".

Control

No obstante, Sánchez ha pedido "prudencia" y "responsabilidad individual" para que los alivios de la desescalada no provoquen rebrotes. "Al igual que reconocemos el esfuerzo y los logros tan extraordinarios que estamos disfrutado me gustaría subrayar que no deberíamos relajarnos, debemos mantener la prudencia. El virus sigue acechando", ha sentenciado antes de recalcar que "la responsabilidad individual es fundamental si queremos defender lo colectivo" y que "no podemos olvidar tan pronto el sacrificio de todos".