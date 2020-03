Coronavirus en Córdoba: Puente Genil confirma su primer caso positivo

La comisión de coordinación para la seguridad covid-19, momentos antes de su reunión diaria, ha confirmado este jueves el primer caso de coronavirus en el municipio de Puente Genil.

Coronavirus en Córdoba | Últimas noticias en directo

Aunque había trascendido que un vecino de la localidad había acudido al Centro Hospitalario de Alta Resolución (Chare) al presentar síntomas de la enfermedad, ha sido la citada comisión quien ha confirmado la presencia del virus en un hombre de 47 años que permanece internado y aislado en el centro hospitalario pontanés, donde está siendo atendido.

El Ayuntamiento de Puente Genil aboga por el pronto restablecimiento de esta persona, a la vez que hace un llamamiento a la calma, recomendando el aislamiento en los domicilios.

Además, ha reiterado a los ciudadanos que extremen las medidas que recoge el decreto de estado de alarma, haciendo un llamamiento a la responsabilidad para que sean atendidas las recomendaciones de las autoridades sanitarias para evitar la propagación de la enfermedad, especialmente las relacionadas con la higiene como el frecuente lavado de manos, cubrirse boca y nariz al estornudar o toser, usar pañuelos desechables y evitar el contacto cercano.

El enfermo pide concienciación

El paciente ha trasladado un mensaje de "tranquilidad" y ha manifestado que "me encuentro bien, siento como si tuviera un resfriado". En cuanto a su experiencia, ha relatado que "el jueves llegué a casa con un cierto malestar y por eso no he salido desde entonces", hasta que el "martes tuve fiebre".

Así, ha indicado que "vivo con mi madre y preferí acudir al hospital", donde al explicar sus síntomas "me hicieron las pruebas y esta mañana he dado positivo", ha señalado.

Ahora se encuentra "bien atendido por todos los profesionales y agradecido porque me han llamado muchas personas", ha apuntado. Este afectado ha transmitido a los vecinos la necesidad de que "se conciencien y, por favor, cumplan todas las normas".