El Pleno rechaza crear una concejalía de Diversidad

El Pleno del Ayuntamiento de Puente Genil rechazó ayer la creación de una concejalía de la Diversidad para no incrementar el número de delegaciones. Si bien el alcalde, Esteban Morales, precisó que se trata de una competencia suya, pues es quien determina el Gobierno, por lo que la aprobación no hubiera sido vinculante. No obstante ni PSOE ni PP ni Cs estaban por la labor de proponerla. Sí aceptaron algunos puntos que recogía la moción como «impedir que la programación municipal incluya contenidos ofensivos o discriminatorios con el colectivo LGTBI y sus familias».

También adoptaron la idea de «dar cuenta anualmente al Pleno del Ayuntamiento de la implantación y seguimiento de las medidas que se recogen en esta moción, así como de los datos estadísticos que desde dicha delegación se pudieran registrar como evidencia de compromiso real con la moción que se aprueba».