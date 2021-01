La pandemia dispara los videojuegos: 114.000 millones de euros ingresados en 2020

La empresa SuperData, especializada en el estudio de mercado de videojuegos, ha publicado el resumen ejecutivo del año 2020 del sector 'gamer'. Un mercado que tiene la tendencia de crecer un 6% anualmente, ha visto este año como los ingresos del mismo ascendían hasta un más 14% que el año anterior. Tal y como empezó el confinamiento alrededor del mundo, el gasto en videojuegos se incrementó significativamente para ya no reducirse. Del mismo modo, cada vez hay más jugadores, como indica el hecho de que el 55% de los residentes de Estados Unidos jugaron durante el 2020. Muchos de ellos lo hicieron batallando en el 'Call of Duty: Modern Warfare', el videojuego 'premium' que obtuvo una mayor cantidad de ingresos, llegando a rozar los 1.000 millones de euros.

Los 'Free-to-play', aquellos juegos que permiten un acceso gratuito, generaron el 78% de ingresos de la industria, con los mercados asiáticos representando el 59% de esta cifra. Pese a poder ser jugados de forma gratuita, la gran mayoría cuenta con compras opcionales, como elementos de personalización o incluso ventajas para el jugador, que terminan haciendo que los usuarios acaben gastando mucho más en ellos que no en el modelo clásico de juego. En esta categoría, el videojuego 'Honor of Kings' alcanzó los 1,9 billones de euros.

Además, cada vez podemos encontrar más un modelo mixto, como es el del 'Call of Duty: Modern Warfare'. El videojuego de Activision tiene un modo híbrido entre el 'Free-to-play' y lo conocido como 'Premium game' (que hay que pagar para entrar en él). Los jugadores pueden jugar al Battle Royal 'Warzone' que llegó en plena pandemia, y que enganchó a millones de gamers. Muchos de estos no solo compraron contenido, sino que además, se hicieron con la versión completa, siendo esta la explicación de como un solo videojuego ha podido llegar a generar 972 millones de euros en el 2020. El 13 de noviembre salió a la venta 'Call of Duty: Black Ops Cold War', el sucesor del 'Modern Warfare' que buscará superar sus registros utilizando el mismo modelo mixto.

El análisis de SuperData se atreve a hacer también una mirada del futuro, en el que prevén que los ingresos de los videojuegos van a seguir creciendo sin bajar el ritmo una vez se haya terminado la pandemia. En este mercado, las tres grandes compañías están apostando por estrategias diferentes. Microsoft se ha centrado en el 'Game-Pass' un servicio de subscripción que recuerda al de las plataformas como Netflix y que ya permite disfrutar de videojuegos de sobremesa incluso en el móvil. Mientras tanto, Sony y Nintendo focalizan su actividad en crear juegos exclusivos para llamar a los usuarios hasta sus dispositivos. Además, SuperData advierte que en una industria en la que las empresas grandes tienen cada vez más poder, la mayoría de pequeñas compañías van a terminar siendo absorbidas, como ha hecho Electronic Arts con Codemasters en el pasado 2020.