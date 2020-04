Coronavirus: los niños solo podrán salir a la calle para ir a comprar con los padres

Lo que he leído no está bien o es que no se da más. Los niños si salen de cuatro paredes no es para meterlos dentro de otras cuatro paredes. Un niño necesita salir a espacio libres y no a un supermercado, claro está que no se va a poder a los jardines pero darle un paseo por los alrededores de su vivienda es mejor que meterlos en un centro comercial.