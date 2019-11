National Geographic emprende la búsqueda de Amelia Earhart

National Geographic estrena este domingo 3 de noviembre (22.00 horas) el documental 'En busca de Amelia', centrado en la famosa aviadora estadounidense desaparecida en pleno vuelo en 1937. El especial, de dos horas de duración, muestra la expedición encabezada por Allison Fundis y Bob Ballard para encontrar el cadáver de Amelia o cualquier resto del avión en el que volaba cuando se le perdió la pista.

Desde bien pequeña, Earhart desafió los convencionalismos de la época y dio señas de su carácter feminista. Se negó a adoptar el papel que la sociedad le había asignado por el simple hecho de ser mujer, y así lo ha explicado Fundis, líder de la expedición: "Amelia fue una pionera que rompió barreras en el aire y en tierra, y su legado sigue siendo una inspiración 82 años después de su desaparición. Fue líder en la defensa de la igualdad y los derechos de las mujeres, y la forma en que dirigió su vida es un modelo para muchos de nosotros".

Pionera de la aviación

Amelia, nacida en Atchison (Kansas) en 1897, logró varios récords en los años 20 y 30. Se convirtió en la primera mujer en volar a más altura, la primera en cruzar el Atlántico y, entre otras marcas, la primera persona en volar en solitario entre Honolulú y Oakland y entre Los Ángeles y Ciudad de México.

La aviadora norteamericana vivió su primera experiencia de vuelo el 28 de diciembre de 1920, en compañía del piloto Frank Hawks. Esta pionera de la aviación quería volar y, en contra de los deseos de su familia, aprendió a hacerlo. Por ser la primera mujer en cruzar en solitario el Atlántico en 1932, su fama incrementó, pero ella continuó trabajando para dar visibilidad a la mujer en la aviación.

En 1937, se propuso volar alrededor del mundo, realizando varias escalas, junto con su copiloto Fred Noonan, con el Electra 10-E siguiendo la línea del ecuador. La última vez que se recibieron señales de radio de ambos fue el 2 de julio, cuando se dirigían a la isla de Howland.

Los equipos de búsqueda no los encontraron y, desde entonces, su desaparición ha sido motivo de múltiples especulaciones. Un estudio de The International Group for Historic Aircraft Recovery (TIGHAR) afirma que Earhart y Noonan, al no encontrar la isla de Howland, aterrizaron en la isla de Nikumaroro, en una zona con la marea baja. Al subir la marea, el avión se hundió y ellos murieron.

'En busca de Amelia'

El documental de National Geographic 'En busca de Amelia' muestra cómo Bob Ballard, conocido por haber encontrado el 'Titanic' en 1985, dirige el buque de última generación, el 'E/V Nautilus', a las aguas de Nikumaroro, pero no consigue encontrar ningún resto de ellos ni del avión.

Allison Fundis defiende el hecho de no haber encontrado nada, por el momento, explicando que buscaron "más áreas de las que se habían buscado anteriormente en Nikumaroro". "Centramos nuestros esfuerzos de búsqueda en zonas donde era más probable encontrar el avión, según las evidencias sugeridas por el TIGHAR. Sin embargo, todavía no hemos buscado en la totalidad de las profundidades que rodean la isla".

En muchas ocasiones, se ha intentado descubrir el paradero de la famosa aviadora, pero nunca con las herramientas tecnológicas de las que dispone Robert Ballard. No obstante, Fundis ha revelado qué dificultades se encontraron durante la expedición: "Se requiere mucha planificación para implementar una expedición a esta escala y pasamos aproximadamente un año coordinando los diferentes equipos, barcos, logística, permisos y planes operativos".

Estos no fueron sus únicos problemas: "Debido a que la isla Nikumaroro es muy remota y nuestra área de búsqueda abarcaba todo, desde la tierra hasta las profundidades del mar, tuvimos que planificar cada escenario posible para tener el equipo adecuado para realizar una búsqueda efectiva del avión de Amelia. Si bien la preparación para una expedición como esta es desafiante, estábamos bien preparados para ubicar el avión en cualquier terreno, gracias al equipo de arqueología terrestre con perros forenses, al equipo de buceo y al de aviones no tripulados".

Pistas nuevas

A pesar de no haber obtenido los resultados esperados, para Ballard y Allison la búsqueda no ha terminado. Próximamente, el 'Nautilus' se dirigirá a las islas de Howland y Baker, donde Earhart quería aterrizar en un principio. Fundis ha revelado que regresarán con 'E/V Nautilus' a la región en el 2021, y ha añadido que "esta es una búsqueda en la que se necesita mucha paciencia y persistencia para garantizar que la expedición sea sistemática y lo más eficiente posible".

Sin embargo, parece que no todo está perdido. En 1940, un administrador colonial halló huesos entre ellos un cráneo en Nikumaroro. Se especuló que los huesos pertenecían a Earhart. Además, el 22 de octubre, la fundación TIGHAR explicó que se había descubierto una nueva similitud entre Amelia Earhart y el esqueleto parcial de un náufrago que fue hallado en Nikumaroro en 1940.

Preguntada sobre los próximos proyectos, la líder de la expedición del 'Nautilus' ha revelado que "como parte de un consorcio con otros socios de EE UU, El Ocean Exploration Trust está financiado por la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica para caracterizar la zona económica exclusiva de EEUU, a través de la exploración del fondo marino mediante el uso de sistemas sumergibles y autónomos. Centraremos estos esfuerzos en la costa oeste de EEUU, Hawai, Guam y las islas territoriales de EEUU en el Pacífico".

Amelia no solo batió récords que ninguna otra mujer había conseguido, también promovió una serie de valores feministas que demostraban lo alto que podía llegar una mujer si se lo proponía. Su carrera como piloto la ha convertido en un referente en todo el mundo.