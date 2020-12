Médicos y enfermeros ven inoportuno el relevo de Salvador Illa

Los médicos y los enfermeros no ven con buenos ojos, ni consideran oportuno en estos momentos, en los que la pandemia de coronavirus continúa, que el ministro de Sanidad, Salvador Illa, abandone el ministerio para presentarse como cabeza de lista del PSC a la Generalitat, dada la experiencia que ha adquirido estos meses frente a la covid.

El presidente de la Organización Médico Colegial (OMC), Serafín Romero, considera que la "salida de Illa de Sanidad viene en un mal momento" precisamente -dice- "porque aún queda mucho por hacer" y él cuenta con la experiencia de muchos meses que puede contribuir al escenario de la vacunación y "a todo lo que queda por venir". Pero además cree que "no es la mejor noticia para la sanidad ante el escenario de una posible tercera ola a la que se van a ver sometidos los sanitarios".

Esto demuestra, a su juicio, que lo político está por encima de lo sanitario y de lo económico, porque, según sus palabras, este "recambio no es lo mejor para el escenario actual". No obstante, Romero advierte de que "no son tan importantes los ministros", pero sí los equipos ministeriales, por eso espera que no se modifique el actual para que la profesión sanitaria puede abrir la línea abierta de trabajo. Lo único que nos queda es quejarnos de la poca importancia que tiene el Ministerio de sanidad para la acción política", se lamenta Romero.

Relevo "tranquilo y rápido"

Por su parte, el Consejo General de Enfermería observa con "intranquilidad" el relevo de Salvador Illa como ministro de Sanidad cuando España "se enfrentan a la mayor emergencia en materia de salud pública" y critica que los partidos vuelvan a anteponer su estrategia electoral a los intereses generales del país. Así lo ha manifestado en un comunicado, en el que el Consejo expresa su esperanza de que el relevo "sea tranquilo y rápido" y que prime la estabilidad en el ministerio "ante la previsible nueva ola de covid-19 que afrontaremos después de las Navidades".

"Le deseamos suerte en su nueva etapa pero creemos que no es el momento de introducir cambios en la Sanidad de este país y menos por motivos meramente electorales y partidistas", indica el comunicado, que señala que Illa fue elegido para coordinar un ministerio "sin muchas atribuciones, más allá de la salud pública", al tener la mayor parte de transferencias transferidas.