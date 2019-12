Cómo ligar en Tinder: 10 claves para triunfar

El amor en los tiempos de Tinder parece simple pero puede ser complicado. Nunca fue tan sencillo conectar con otra persona, solo necesitas la aplicación en el móvil y deslizar fotografías para elegir a quien puede ser tu media naranja. Pero una vez entras en el juego, la conexión puede tardar tiempo en producirse.

Ahora ya todo es Tinder.

-... y como no había Tinder, teníamos que ir a las discotecas a ligar ... y no nos extinguimos de milagro. Fueron años muy duros. pic.twitter.com/PIIhUOMOAG — ЄГіҠѦ LѺթѦҬЄԌԱі (@ErikaLopategui) May 23, 2019

Para encontrar el 'match' y establecer una relación en esta red social hay que tener en cuenta diez factores esenciales:

1. Foto de perfil. Habrá quien no le dé importancia (o así lo manifieste), pero es más relevante de lo que podamos creer. No por el físico, sino por lo que transmitimos a través de ella. Busca escenas alegres, divertidas, joviales... Consulta a algún amigo o amiga qué le parecería encontrarse esa foto en una red.

2. Buen humor. Actúa siempre en positivo, transmitiendo alegría y ganas de disfrutar, busca entretenimiento, comodidad y diversión. Sé sociable.

3. Potencia las frases con las que inicias la conversación y rompes el hielo. La primera impresión es muy importante, y será la que marque el devenir de la relación. No debes aburrir a la persona que quieres atraer.

4. Recopila todo sobre esa persona. Sin ir más allá de lo que él o ella te permite, trata de buscar todo el contenido posible sobre sus gustos, hábitos y necesidades para iniciar una conversación acorde. Si tiene su Instagram conectado, analiza su biografía: animales, viajes, estilo de vida... Encuentra puntos de conexión a través de ella. No los fuerces, no mientas, sé natural en función de los datos que aporta. Fíjate en la canción que elige, porque puede valerte para conectar con sus gustos.

5.Cuida la ortografía.

6. Evita los monosílabos. El lenguaje aquí es esencial, así que trata de ir más allá del 'ok' para cualquier respuesta. Busca la manera de elaborar tus mensajes y que la otra persona perciba verdadero interés.

7. Pregunta. Aunque creas que no es importante, es esencial generar debates sobre cualquier cosa: deporte, animales, gustos musicales, la serie de moda... Hasta la piña con pizza te puede venir bien para pasar un buen rato.

cómo ligar en tinder: una guía ilustrada por mi pic.twitter.com/TksFC7nOhU — ᴋɪʀᴋ. (@cirilladerivia) May 28, 2018

8.No te creas el poeta que no eres. Conoce tus límites.

9.Olvida los piropos. La persona que está al otro lado del teléfono no es un objeto ni ha puesto sus fotos para que comentes su físico. Entabla una conversación, busca complicidad... Y más adelante habrá tiempo para ello.

10. Confianza. Si lo que buscas no es una relación duradera y conocer a la persona, sino que prefieres encuentros causales y ves que la otra persona también, es mejor ir al grano y ser sinceros que andarse con rodeos. Deja atrás la timidez pero sé amable.