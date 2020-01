«La patronal está adoptando una actitud inteligente»

El líder de CCOO se muestra «razonablemente satisfecho» por el acuerdo para la subida del SMI.

—¿Es un buen síntoma de cara a los próximos pasos del diálogo social?

—Somos conscientes de que en materia de legislación y de reformas laborales vamos a tener muchos puntos de discrepancia y que va a ser complicado poder llegar a acuerdos si, como pretendemos los sindicatos, esto va de una corrección en profundidad de las reformas laborales. En todo caso el acuerdo sobre el SMI nos sitúa mejor ante esa negociación.

—¿Cómo describiría la actitud de la patronal en estos primeros compases del diálogo social con el nuevo Gobierno?

—Es una posición inteligente. Creo que han hecho una lectura de que si llevaban al diálogo social la crispación y polarización que existe en la política, situándonos cada uno en nuestras posiciones máximas y despotricando unos de otros, seguramente iban a perder pie en el proceso intenso de agenda reformista que viene. Eso me lleva a subrayar la autonomía de los agentes sociales. A veces se nos acusa de ser correa de transmisión de no sé qué partidos. Bueno, pues CEOE ha negociado un acuerdo de SMI con un Gobierno en el que está Podemos y CCOO y UGT lo hicimos con un Gobierno con mayoría del PP.

—¿Ha percibido discrepancias entre los dos socios del Gobierno en la negociación del SMI?

—No, y he hablado con personas y con ministros y ministras, incluso antes de que lo fueran, del PSOE y de Unidas Podemos. Le hablo de Yolanda Díaz, Pablo Iglesias, Nadia Calviño o María Jesús Montero. No he percibido enormes distancias. Lo importante es que si cerramos consensos en el diálogo social, puede ayudar a que, de cara a los grandes acuerdos pendientes, algunos partidos de la oposición salgan del cepo en el que están instalados. Estoy pensando en el PP. Soy consciente de que en el desmontaje de la reforma laboral, la oposición no va a dar ni agua, pero hay otras reformas pendientes.

—¿Qué valor concede a la participación de Pablo Iglesias en la negociación del SMI con Garamendi?

—Una cosa son los estereotipos que se emiten hacia afuera y otra es que las personas cuando dialogan pueden avanzar hacia consensos y romperlos. Los sindicatos también hemos mantenido contactos con la que se supone que es la parte menos afín del Gobierno, Calviño. Y la conversación fue sumamente interesante.