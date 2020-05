Las irregularidades en residencias llegan a una veintena de juzgados

Si rellenas algo aquí, tu aviso no será aceptado:

Ayuda: Si considera que este comentario no debe aparecer en este web, por favor indíquenos el motivo y pulse el botón [Enviar aviso].

Estas anomalías había que haberlas investigado mucho antes e independientemente de la pandemia. No funcionan en absoluto, las inspecciones de trabajo, sanidad,.... Las pocas inspecciones que se hacen, no comprueban las cosas y la mayoría se hacen sentados en una mesa del despacho del director, dueños o gerente del local o negocio inspeccionado. Las sanciones que se imponen son ridículas y no se comprueba que las deficiencias han sido corregidas. Mucho papeleo y burocracia pero poca efectividad.