Iniciativa para fomentar el turismo familiar y cercano tras covid-19

En un momento en que muchos dejan volar la imaginación más allá de las fases inminentes de desescalada, pensando ya en las vacaciones y en qué tipo de descanso se podrá hacer, nace la iniciativa #EnFamiliaPorEspaña, con el objetivo de apoyar al turismo familiar y de cercanía. Se trata de una idea que pretende buscar avales entre los ciudadanos y en redes sociales para dar un soplo de esperanza a uno de los sectores económicos que, sin duda, más castigado ha resultado por el covid-19.

La propuesta, según sus impulsores, trata de transmitir un mensaje de confianza y seguridad para que las familias descubran destinos y viajen con tranquilidad en el momento en que se retome, siguiendo siempre los criterios y recomendaciones sanitarias de las autoridades, la actividad turística. Se intenta además fomentar un turismo más sostenible, como instrumento de desarrollo de las economías locales "de forma equitativa y ética, basado en un equilibrio medioambiental".

UNA PROPUESTA ABIERTA A FAMILIAS VIAJERAS Y DESTINOS

#EnFamiliaPorEspaña se ha desarrollado conjuntamente por The Fun Lab, firma de consultoría de turismo familiar y arquitectura para espacios de ocio, y We are VIBE, agencia de marketing, comunicación y diseño web que realiza proyectos para diversos sectores, entre ellos el turístico. La propuesta nace abierta a todos los actores del sector turístico familiar, desde las propias familias viajeras, hasta los establecimientos y destinos, pasando por medios de comunicación, instituciones y personalidades con influencia en redes sociales.

Para poder sumarse a esta iniciativa, la organización invita a todos los usuarios que deseen dar su apoyo, a compartir en sus perfiles sociales los recuerdos fotográficos de sus viajes anteriores en familia por nuestro país, y difundir junto a estas imágenes el hashtag #EnFamiliaPorEspaña. El grupo pretende ser una comunidad colaborativa en la que todas las compañías, instituciones y otros agentes del sector puedan compartir y proponer sus propias ideas, soluciones y contenidos.