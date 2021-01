Iberia firma la compra de Air Europa por 500 millones

Iberia y Globalia firman este martes la compra de Air Europa por 500 millones de euros a pagar en cinco años, la mitad del dinero previsto en un inicio debido a los cambios provocados por el coronavirus, según ha adelantado El Confidencial y ha confirmado El Periódico.

IAG anunció el 3 de noviembre de 2019 que compraría Air Europa por 1.000 millones de euros, pero la irrupción del coronavirus unos meses más tarde se ha llevado por delante estos planes. Las restricciones a la movilidad que han desplomado el tráfico aéreo han devaluado el precio a pagar por la compañía de los Hidalgo, según advertía hace unos meses el presidente de IAG, Luis Gallego. La aerolínea de la familia Hidalgo ha recibido 140 millones de euros del ICO y 475 millones del fondo de rescate de SEPI.

Iberia ha aceptado pagar unos 500 millones por Air Europa, ya que IAG ha descontado del precio inicial los dos préstamos de 475 millones de euros concedidos por la SEPI. Aunque el grupo patroneado por IAG había propuesto abonar esta cantidad en acciones de propias que los Hidalgo no podrían vender en cinco años, finalmente las partes han acordado abonar la cantidad en efectivo, pero en un plazo de cinco años. Esta fecha responde a que en el 2026 será cuando Air Europa deberá haber devuelto el préstamo de 475 millones otorgado el pasado mes de noviembre por la SEPI, que juega un papel esencial en las negociaciones. Iberia tendrá que haber amortizado primero esta cantidad al Estado y después pagar a los Hidalgo, que cobrarán los citados 500 millones en 2026, más los intereses que se generen por la retención del dinero.

Esta por ver si el acuerdo incluye que se mantengan los dos consejeros que la SEPI tiene en Air Europa se mantienen también el el consejo de la nueva compañía. Fuentes conocedoras de la operación han apuntado que Iberia no es partidaria de su continuidad y que prefiere mantener las manos libres en la gestión de la compañía resultante, pero asimismo, se señala que no tiene lógica que el organismo dependiente del Ministerio de Hacienda renuncie a seguir de cerca el destino de sus inversiones. En todo caso, parece que Iberia, por el momento no ha planteado esa cuestión, pero no se descarta que lo haga una vez firmado el acuerdo.