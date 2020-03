Antonio Ruiz: "Hoy los héroes están en casa, intentando parar los contagios"

El presidente de la Diputación de Córdoba, Antonio Ruiz, como media España, se ha sumado al teletrabajo y, como alcalde de Rute, en su municipio ha instalado su centro de trabajo. Desde allí atiende a CÓRDOBA para valorar el estado de alarma en el que España se encuentra y las medidas que se han tomado desde la administración que dirige.

-¿Cómo lleva esta primera semana de confinamiento?

-La verdad es que con responsabilidad, en el sentido de intentar salir lo mínimo de casa, solamente para ir al Ayuntamiento de Rute, donde tenemos la base de actuación, y muy ocupado, porque es una situación para la que nadie estaba preparado y en el desarrollo del día a día surgen muchas y nuevas incógnitas. Desde la Diputación, que tenemos la responsabilidad de asesorar a los ayuntamientos, lo estamos haciendo también en esta situación que es nueva para todos.

-¿Nadie vio venir, hace tan solo diez días, cuando todos hacíamos vida normal, la que se nos avecinaba?

-Sí, bueno, se barruntaba, pero no éramos conscientes de la gravedad real de los acontecimientos que se han derivado y que nos han cambiado toda nuestra perspectiva de relacionarnos, nuestro día a día. De todas formas, creo que la sociedad está dando un ejemplo de solidaridad y de responsabilidad a la hora de afrontar esta situación. Hoy los héroes están en casa, los héroes son los que se quedan intentando romper la cadena de contagios, y por eso tenemos que luchar, para conseguir que la curva, ahora mismo ascendente de contagios, se estabilice y podamos afrontarla con normalidad.

-Hoy ya tenemos tres muertos en la provincia por el Covid-19.

-Sí, así es, y evidencian lo que se está transmitiendo desde las autoridades sanitarias, que son grupos de riesgo, personas de elevada edad, o personas que tienen patologías crónicas.

-En la Diputación se impulsó desde el primer momento el teletrabajo. ¿Qué papel está jugando en ello Eprinsa?

-Bueno, es la empresa tecnológica de la Diputación y es la que abastece de esa tecnología no solo a la Diputación y a sus empresas, sino también a los ayuntamientos de la provincia. Desde primera hora nos pusimos manos a la obra para asegurar que todos los trabajadores de los ayuntamientos tuviesen las herramientas tecnológicas para poder desarrollar el teletrabajo. En ese sentido, el trabajo de Eprinsa ha sido y está siendo ejemplar.

-Aun así, parece que no está siendo suficiente y los contagios siguen aumentando. ¿Qué más puede hacerse desde la Diputación y los ayuntamientos?

-Estamos haciendo todo lo que está en nuestras manos y más. Cuestiones como la limpieza y desinfección las están llevando a cabo los ayuntamientos por su cuenta, bien con empresas externas o con personal propio, y la semana próxima vamos a entrar nosotros desde la Diputación. Somos conscientes de que aún no estamos en ese momento en el que la curva se haya estabilizado, pero esperemos que lo haga lo más pronto posible y afrontemos esta situación con mayores posibilidades.

-Esta semana se ha constituido la Comisión Provincial de Seguridad. ¿Cómo está siendo la colaboración interinstitucional?

-Fluida y constante, no puede ser de otro modo. En la comisión participamos las administraciones y los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, y solo puedo decir que el móvil lo cargo seis veces cada día.

-Bueno, en esas estamos todos.

Sí, efectivamente, son días en los que tenemos que estar en comunicación constante, incluso hasta bien entrada la madrugada.

-Las cifras indican que, si bien los casos no paran de crecer, en Córdoba vamos por detrás de otras provincias como Málaga o Sevilla. ¿A qué cree que se debe?

-Todo afecta. Es igual que si miras la evolución del virus a nivel provincial, afectan distintos factores, como puede ser el turismo, o afectan cuestiones casuales como que un municipio tenga un foco por alguna cuestión, pero al final esto afecta a todos.

-De hecho, el foco de Málaga ha pillado a la Diputación de lleno en el parque de bomberos de Puente Genil. ¿Tienen algún plan para hacer frente a casos en uno de esos centros que son claves para garantizar la seguridad de los ciudadanos?

-Nosotros, aparte de que en algún momento podamos tener bolsas de empleo, siempre estamos a disposición de lo que digan las autoridades sanitarias. También hemos puesto a disposición del Ministerio nuestras instalaciones de Cerro Muriano, y probablemente se las cedamos al Ayuntamiento de Córdoba para el alojamiento de personas sin hogar.

-Hablábamos antes de la población de riesgo, como los mayores y dependientes. El IPBS también está jugando un gran papel ahí, aunque depende en gran medida de otras administraciones. ¿Qué va a pasar con la falta de material de protección para las empleadas de la ayuda a domicilio, y qué va a pasar con el servicio en la provincia? ¿Le ha contestado ya el presidente de la Junta a la carta que le remitió esta semana?

-No, no hemos recibido todavía respuesta en ese sentido, y estamos en una situación en la que la ayuda a domicilio es importante para los usuarios. Tenemos un gran problema en la protección de las trabajadoras y los usuarios. No tenemos material y lo que estamos pidiendo es que se nos dote, dentro de las prioridades que lógicamente hay que tener, ya que primero son las sanitarias. Pero lo que le pedimos también a la Junta es que priorice a partir de ahí el servicio de ayuda a domicilio para que se pueda prestar con total garantía. Y no hemos obtenido respuesta. El vicepresidente del Gobierno anunció el pasado jueves que se iban a tomar medidas en ese sentido y estamos a la espera de conocerlas.

-En algunos ayuntamientos están surgiendo iniciativas solidarias, pero ¿hasta qué punto se pueden llevar a cabo con las restricciones de movilidad?

-Las crisis sacan a veces lo peor, pero normalmente sacan lo mejor de la sociedad y todo el mundo quiere ayudar y colaborar en lo que puede. Eso se está canalizando a través de los ayuntamientos. También hemos recibido el ofrecimiento de los agricultores, poniendo a nuestra disposición sus tractores y todo lo necesario para acometer las tareas de desinfección y limpieza en las calles. Con sentido común y vigilando las normas sanitarias, sí se puede canalizar toda esa colaboración ciudadana.

-Como alcalde, ¿cree que en los pueblos se han tomado las medidas necesarias para respetar el estado de alarma?

-Observo que, salvo casos puntuales de personas que no le dan a esto la importancia que tiene, en general la ciudadanía se lo ha tomado con muchísima responsabilidad y se está quedando en casa, asumiéndolo como algo necesario.

-¿Qué mensaje traslada a los cordobeses?

-Ante todo, un mensaje de ánimo. En los momentos difíciles, yo soy de los que piensa que la sociedad saca lo mejor de sí misma y se crece, y a este coronavirus lo vamos a vencer todos unidos.