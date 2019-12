"Gorgui merece tener papeles; se jugó la vida por un desconocido"

Álex pudo este martes agradecer en persona a Gorgui que le salvara la vida. "Una persona a la que no conocía de nada corrió un riesgo enorme y me sacó de las llamas. Se la jugó pese a tener mujer y una niña pequeña. Si no es por él, muero achicharrado", sostuvo el vecino de Dénia. El reencuentro fue muy emotivo. Se produjo ante las cámaras de televisión y los periodistas. Álex, de 39 años y que no puede caminar (antes se ayudaba de un andador; ayer, todavía muy débil por las quemaduras y el humo que tragó, iba en silla de ruedas), incluso bromeó. "Ahora estoy más negro que tú", le dijo a Gorgui, que se echó a reír. "No sé cómo subiste por la fachada. Pero, olé tus huevos! Otros vecinos de la calle a los que sí conozco no se la jugaron por mí. Este tío tiene mucho valor".

Álex regaló a su rescatador una camiseta de Supermán. También compró otra de talla bebé para Ndeye, la hija de 7 meses de Gorgui y Gana Gadiaga. "Las acabamos de comprar y de ponerles lo de Supermán. No es nada. Pero sí expresa que eres un héroe. Los de aquí deberíamos ser un poco como tú", afirmó el vecino, según recogé el diario Levante-EMV, del Prensa Ibérica.

Álex también le agradeció a su salvador que sacara de la vivienda en llamas a su perro. Este vecino de Dénia ha perdido su casa. Ahora está temporalmente en la de su expareja en Benissa. Se recupera de las quemaduras en la cara, en una mano y en el esófago.

"LE DARÍA HASTA MI CASA"

"¿Qué si merece tener papeles? Pues claro que sí. Se jugó la vida por un desconocido. Yo le daría hasta mi casa si no estuviera destrozada por el fuego", prosiguió Álex, que se unió al clamor para regularizar a este inmigrante senegalés. "No tengo papeles y no me pueden contratar. Me tengo que dedicar a la venta ambulante", había advertido Gorgui, quien llegó a España desde Argentina el 20 de agosto de 2017.

El Ayuntamiento de Dénia ya ha movido ficha para que Gorgui tenga permiso de residencia. El concejal de Seguridad,Javier Scotto, del PSPV, que es abogado, se afanó en preparar el escrito y en presentarlo ante la subdelegación del Gobierno en Alicante. Relata "la labor extraordinaria de Gorgui en el rescate" y pide que "se estudie su regularización fundamentada en causa excepcional de colaboración policial y de interés público".

Fuentes de la delegación del Gobierno en València indicaron que van a analizar la situación de este joven senegalés y mirar si concurren las "circunstancias excepcionales" del artículo 127 de la ley orgánica sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social. Esas circunstancias son "colaboración con autoridades públicas, razones de seguridad nacional o interés público".

Las oenegéstambién tienen claro que Gorgui Lamine Sow merece poder vivir y trabajar en España. Además, este joven puede apelar al arraigo. Su novia Gana Gadiaga y su bebé cuentan con una autorización de residencia de larga duración (indefinida) en España. La niña nació el pasado 25 de abril en el hospital universitario 12 de Octubre de Madrid.

Paco Simón, de València Acull, precisó que hay precedentes de otros casos similares en los que el Gobierno ha dado luz verde a un procedimiento de regularización extraordinario.