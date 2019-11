La exaltación del tambor enfrenta a las cofradías con el consorcio

Si rellenas algo aquí, tu aviso no será aceptado:

¿ese es el problema principal de Baena, ver si se toca, o no, el tambor? el tema de semana santa, tambores y demás historias es ya cansino, 365 días de tambores ¿estos personajes no tienen vida o no tienen nada mejor que hacer? Baena cae en picado, y aquí pensando en autenticas menudencias Menos tambores y más trabajo