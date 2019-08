Los nuevos drones de la DGT empiezan a multar en la operación salida de agosto

Esto es lo que hace la DGT, poner aparatos para sancionar en lugar de presencia de la Guardia Civil, mira Pere Navarro, sois unos....., en fin me callo porque no me lo publican, pero que no engañáis a nadie y menos a mi que se de lo que hablo, sólo queréis dinero, dinero y dinero, a vosotros os importa un pito las muertes en carretera, te lo dice un ex motorista de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil.