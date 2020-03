Coronavirus en Córdoba: El alcalde de Cabra desmiente el colapso del hospital y advierte del peligro de los bulos

El alcalde de Cabra, Fernando Priego, ha informado a través de una comparecencia on line ante los medios que en Cabra "solo hay 3 casos positivos de coronavirus", indicando que estos no necesitan hospitalización y que se encuentran en sus domicilios, tras el alta hospitalaria de la trabajadora municipal que tuvo lugar hace unos días, según le han informado los responsables del Área Sanitaria Sur de Córdoba.

En su intervención tras la segunda reunión de la Comisión Local de Seguimiento del Covid-19, Priego expresaba entre otra serie de cuestiones que el hospital Infanta Margarita no se encuentra colapsado, desmintiendo así la falsa noticia difundida a través de distintas redes sociales. Por ello, ha pedido a los ciudadanos que "no hagan caso de ese tipo de bulos y falsedades, pues a fecha de hoy se encuentra al 50%".

Además, avanzaba que si, llegado el caso, el centro hospitalario se colapsase, el Ayuntamiento pondrá a disposición de la autoridad sanitaria el Centro Municipal Integrado, bien para su medicalización bien para ingreso posible de pacientes o para pasar consultar externas.

El alcalde ha agradecido las muestras de apoyo y donaciones de mascarillas y materiales desinfectantes que en estos días se están haciendo a través de distintas iniciativas ciudadanas y colectivos, si bien matiza que no sirve cualquier donación, ya que los materiales de esos elementos para su uso por parte de personal sanitario, enfermos, cuidadores y personas en riesgo deben estar certificados y homologados. Mascarillas que, de momento, no escasean en el hospital Infanta Margarita y a donde en los próximos días llegarán a través de los contingentes adquiridos por los gobiernos central y autonómico.

En cambio, sí confirmaba que el Consistorio ha buscado material para realizar 5.000 mascarillas, gracias a las gestiones realizadas por el Ayuntamiento de Priego a través de su alcaldesa, María Luisa Ceballos, y que se entregará a la persona que hizo el llamamiento a través de los medios de comunicación.

Once sanciones por no respetar el estado de alarma

Por último, indicaba que en estos días la Policía Local ha sancionado a 11 personas por no hacer caso a autoridad y no respetar las normas establecidas en el decreto del estado de alarma sobre el confinamiento al circular por la vía pública.ha indicado que, de momento, no se tienen datos de los ERTE, ERE y número de autónomos que han bajado la persiana, si bien ya se está barajando por parte del Ayuntamiento qué medidas habrá que adoptar para que una vez finalice la crisis sanitaria, de qué forma se ayudará a las empresas y al comercio minorista.

También expresaba que el Ayuntamiento no dejará a nadie atrás y para ello se está trabajando desde los Servicios Sociales con la colaboración, entre otros, de la Policía Local y de Protección Civil en dar respuesta a los colectivos más vulnerables e incluso, el Ayuntamiento, si el decreto y el gobierno lo permite, habilitar espacios públicos abiertos para que aquellas personas que tienen alguna discapacidad psíquica o trastorno neurológico, entre otros, puedan pasear en algunos momentos del día y no tener que estar las 24 horas confinadas.