Andrea Ammon: "Levantar medidas demasiado rápido podría hacer resurgir la transmisión"

Las restricciones impuestas en los dos últimos meses han tenido un impacto positivo en la reducción de la transmisión colectiva del covid-19. Sin embargo, eliminar las medidas "con demasiada rapidez" y sin contar con sistemas de vigilancia adecuados podría "causar un rápido resurgimiento de la transmisión", alerta Andrea Ammon, directora del Centro Europeo para el Control y Prevención de Enfermedades (ECDC) que insiste, como ya ha admitido la comisaria de sanidad europea, Stella Kyriakides, en que "hasta que se encuentren tratamientos efectivos y una vacuna, tendremos que aprender a vivir con este virus".

--Más de 3 millones de infectados en todo el mundo y 216.000 muertos. ¿Qué es lo que le más le preocupa?

--Hay un significativo interés en eliminar gradualmente las medidas (restrictivas) porque son muy perjudiciales para la sociedad. Sin embargo, levantar las medidas demasiado rápido, sin una vigilancia y sin la capacidad sanitaria adecuada, podría causar un resurgimiento repentino de la transmisión comunitaria. El ECDC apoya un levantamiento prudente de algunas medidas de contención.

--¿Por qué no se tomaron más en serio la situación cuando recibieron las primeras señales de alarma? ¿Ha subestimado la UE al virus?

--No estoy de acuerdo. Al contrario, nos lo tomamos muy en serio y emitimos numerosas evaluaciones de expertos y advertencias, tan pronto como el 9 de enero. Nuestras evaluaciones se basan en hechos que conocemos en el momento de la publicación y, a menos que se indique lo contrario, la evaluación del riesgo se refiere al riesgo que existe en el momento de escribir la evaluación. Solo en enero y febrero emitimos 14 evaluaciones y actualizaciones, así que nos lo tomamos muy en serio y actuamos en consecuencia.

--¿Cómo valora la situación en España? ¿Por qué países como España e Italia han sido golpeados tan duramente mientras que otros como Alemania o Grecia han conseguido capearlo mejor?

--No comentamos medidas particulares adoptadas por los estados miembros. Por lo que hemos aprendido hasta ahora, el covid-19 es una enfermedad con síntomas muy leves en muchas personas infectadas. La detección en los aeropuertos no se considera una medida muy efectiva para prevenir la introducción de virus. Además, puede pasar desapercibido ya que no es probable que las personas con síntomas leves busquen atención médica, pero sí pueden transmitir la infección. El primer caso detectado en Lombardía no tenía un vínculo epidemiológico claro con un caso confirmado, lo que apunta a que ya había cierto grado de transmisión comunitaria. Los grupos iniciales detectados en Francia, Alemania y el Reino Unido sí tenían un vínculo epidemiológico claro con un caso. Por tanto, fue posible realizar un seguimiento de los contactos, aislamiento y vigilancia de los contactos. En el momento en que se rastrearon y monitorearon los contactos, aquellos que estaban infectados ya podrían haber infectado a otros antes de que se volvieran sintomáticos. Es consistente con lo que sucedió en muchos otros países de Europa en las siguientes semanas.

--Hay países que solo cuentan los casos positivos por test. Otros, como Bélgica, también los sospechosos. ¿Las cifras están infravaloradas o sobrevaloradas?

--Estamos en conversaciones con los estados miembros para actualizar la definición para contar los casos y las muertes cuando la confirmación de laboratorio no está disponible pero existe un cuadro clínico compatible con la infección por covid-19. Nos alineamos con la OMS, que incluye casos que no están confirmados por laboratorio. Idealmente, este número de casos y muertes que no están confirmados por laboratorio (casos probables) deberían clasificarse por separado ya que existe un nivel diferente de certeza sobre si están vinculados al covid-19.

--También ha habido controversia sobre el suministro y beneficios de las mascarillas. ¿Deben ser obligatorias?

--Si uno está infectado el uso de mascarillas quirúrgicas podría reducir el riesgo de infectar a otras personas. Por otro lado, no hay evidencias de que eviten de forma efectiva que uno pueda infectarse. De hecho, es posible que el uso de mascarillas pueda incluso aumentar el riesgo de infección debido a una falsa sensación de seguridad y un mayor contacto entre las manos, la boca y los ojos mientras se usan. El principal mensaje es que el uso de mascarillas debe complementar las 5 medidas: lavarse las manos, estornudar en el codo o un pañuelo, mantener la distancia mínima, quedarse en casa y no tocarse la boca, los ojos o la nariz.

--¿Hasta qué punto conocen el virus?

--El SARS-CoV-2 es una nueva cepa de coronavirus que no se había identificado previamente en humanos. Causa síntomas leves en muchas personas infectadas y existe una creciente evidencia de que también se puede transmitir en los 2 o 3 días anteriores a la aparición de los síntomas. Persisten incertidumbres sobre el efecto de la transmisión por personas no sintomáticas. Y las preguntas sobre la inmunidad aún están abiertas.

--Según un estudio de la Universidad de Harvard debemos acostumbrarnos a esta situación al menos hasta 2022. ¿Es igual de pesimista?

--Es pronto para hacer predicciones y proyecciones porque todavía estamos en el proceso de aprender sobre el virus y la enfermedad. Este virus se conoce desde hace aproximadamente cuatro meses y es una situación completamente nueva y sin precedentes. Las medidas deberían levantarse gradualmente, con tiempo suficiente entre una medida y la siguiente para controlar el efecto en el curso del número de infecciones. Este monitoreo debe incluir la capacidad de diagnosticar casos con rapidez, rastrear contactos, aislar casos y contactos de cuarentena, y capacidad suficiente para tratar a pacientes gravemente enfermos (de uci).