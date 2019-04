Contrataamipadre El vídeo viral en que un hijo pide empleo para su padre

Un vídeo realizado por un joven y colgado en las redes sociales para pedir trabajo para su padre de 59 años se ha hecho viral en pocas horas. Jordi Pascual, autor del vídeo, colgó su grabación en Youtube con el hashtag #contrataamipadre para concienciar de la realidad del empleo en España, donde el principal obstáculo para encontrar trabajo es la edad y no la experiencia, ni la capacidad ni los títulos universitarios.

"Me presento: Mi nombre es Jordi Pascual y este es mi día a día". Con esta frase comienza una grabación en que se ve a Pascual, un joven en la veintena, comenzar su jornada, en que se dedica esencialmente a buscar empleo.

"Mi experiencia académica cuenta con tres licenciaturas en ciencias económicas y varios cursos superiores de la misma rama. Gracias a esos estudios he disfrutado siendo supervisor de equipos en una auditoría multinacional, director finaciero, 'controler' financiero... Y no os hacéis una idea de cómo echo de menos trabajar", relata Pascual, que recuerda: "Pero la suerte no estuvo siempre de mi lado. A raíz de la crisis, hubieron empresas que cerraron, en otras, reducciones de plantillas, empresas compradas por otras imponiendo su equipo, y justo en todas estas situaciones pasé yo".

ENTREVISTA CON SU SORPRESA

De repente, el joven recibe una llamada. Le han convocado para una entrevista de trabajo. Cuando acude, el entrevistador, impresionado por su currículum, le pregunta cómo es posible que no sean las empresas las que se peleen por contratarle. En ese momento, desaparece el joven y aparece su padre que, contundente, responde: "Porque tengo 69 años".