Diego Juan Chacón: "Confiamos en que el Palacio de Justicia siga siendo prioritario"

El Colegio de Abogados de Lucena celebra este año su 150 aniversario (1870-2020), una efeméride que reconoce la trayectoria de esta institución que, entre otras distinciones, fue reconocida con la Medalla de Oro de la Ciudad y que preside Diego Juan Chacón Morales. Junto a su junta de gobierno, mantienen viva esta institución que no cesa en acometer proyectos de formación y colaboración a nivel social.

-¿Qué supone la celebración del 150 aniversario del Colegio de Abogados de Lucena?

-El Colegio de Abogados de Lucena celebra, con inmensa satisfacción, 150 años de servicio a la sociedad. Una gran evolución como institución, en un partido judicial cada vez con mayor implicación y presencia en la sociedad que se ha convertido en los últimos años en una participación muy activa. 150 años de existencia del colegio son, de por sí, un precioso homenaje a la abogacía, a los colegiados de la corporación y, a la vez, una puesta en valor del Colegio de Abogados de Lucena.

-¿Qué actividades tienen previstas con motivo de este evento?

-El acto institucional principal se reserva para diciembre, haciéndolo coincidir con el mes de la fundación del Colegio de Abogados, en 1870. Destacan los actos programados que han tratado de impulsar la unión colegio-sociedad, con participación de los colegiados. Hemos formado parte de la Cabalgata de los Reyes Magos, encarnando a la figura del Rey Melchor, para la que la institución fue designada, con gran éxito de participación; la corporación ha sido honrada con la concesión de la manijería de la romería de subida al santuario de María Santísima de Araceli, bajo cuyo patronazgo, estatutariamente, se encuentra el colegio. Reservamos ya fechas para realizar actos culturales y de significación para el colegio, de los que se irá informando. Especiales serán también otros actos que, si bien celebramos todos los años, este cobrarán especial significación, como la jornada de convivencia colegial o Fiesta de la Primavera, las jornadas de formación o la fiesta anual, que podrán cambiar en algo su habitual formato para adaptarse al sentido de celebración de esta efeméride tan significativa. Igualmente, se recopilarán y presentarán datos y momentos históricos en alguna publicación, también se está trabajando en un cartel anunciador, han sido acuñadas monedas, placas y escudos conmemorativos…

-¿Con cuántos miembros cuenta en la actualidad la entidad colegial?

-En torno a los 12.000 colegiados. Evidentemente, la cifra global ha ido en aumento exponencial, fundamentalmente y desde la reforma del Plan Bolonia, por la obligación de hacer un máster y un examen de Estado para poder ejercer la profesión, lo que ha sido el motivo determinante de nuevos colegiados que, al amparo de esa normativa, no han dejado que estos requisitos limitaran sus posibilidades de futuro, colegiándose en el plazo establecido por ley.

-¿Cómo y cuándo se puso en marcha el Colegio de Abogados de Lucena?

-El Colegio de Abogados de Lucena se constituye, según los antecedentes documentales existentes, el 4 de diciembre de 1870. Sobre esta efeméride destaco literalmente este texto del documento titulado Discurso pronunciado con motivo de la instalación del Ilustre Colegio de Abogados de esta ciudad por el Decano de Facultad Juan José de León. Así comienza este discurso: «Señores, en estos instantes solemnes en que el alma experimenta emociones tan puras y halagüeñas, como profundas y conmovedoras, el corazón está más dispuesto a sentir que el cerebro a meditar. Por eso no esperéis de mí un discurso en estos momentos que debemos dedicar al plácido y tranquilo gozo, a la más completa y recíproca alegría; aquel y ésta embargan mi sentido y mi pobre palabra solo acertará a expresaros la satisfacción inmensa de que me hallo poseído. Sí, satisfacción y satisfacción inmensa, indescriptible, me anima hoy al ver a nuestra querida Lucena dar un paso gigantesco en la hermosa vía del progreso y la civilización congregando bajo un símbolo común y grandioso, a aquellos de sus esclarecidos hijos que han consagrado y consagran, los mejores días de su vida al detenido y concienzudo estudio de la nobilísima ciencia del derecho (…)». El 4 de diciembre de 1870 se produce la «instalación» del colegio y la efectiva puesta en marcha. Consta en un expediente conservado en el Ministerio de Justicia, que nos revela que ya en 1871 el colegio presentaba solicitud para que se le autorizase a ceder parte de los honorarios de letrados por bastanteos de poderes a favor del colegio, en concepto de recursos ordinarios, en atención a que todos o la mayor parte de los colegios de abogados gozaban de tal derecho. La petición la expide el secretario-contador del colegio, Juan de Cuenca.

-¿Cuáles son, en su opinión, los grandes retos que tienen por delante los abogados actualmente?

-Lo fundamental es ser muy conscientes de que estamos y caminamos hacia un mundo cada vez más especializado, ágil y tecnológico y la abogacía ha de evolucionar en ese sentido. Es evidente que en pleno siglo XXI, la Administración de Justicia, en general, ha de modernizarse. Queda todavía mucho trabajo por hacer en cuanto a la implantación del eje fundamental: el expediente judicial electrónico. Necesitamos avanzar en el desarrollo de la herramienta Lexnet, en ese sentido, pero ya las modernas valoraciones y debates de la abogacía recaen sobre el uso del e-learning, el blockchain, etcétera. Necesitamos y reivindicamos una mejora, desarrollo y mayor dotación de medios humanos y tecnológicos para estar preparados ante cualquier reto que se nos vaya planteando.

-¿Qué proyectos se plantea el colegio de cara a los próximos años?

-En nuestro caso, los proyectos culturales se mezclan con la colaboración social, por un lado, y con el desarrollo de uno de los fines inherente, estatutariamente, a un colegio de abogados, como es la formación continuada y especializada para sus abogados, esencial hoy en día. En cuanto al nuevo Palacio de Justicia de Lucena, confiamos en que este proyecto siga siendo, como así se nos asegura, prioritario para la Consejería de Justicia, después de muchos años que ha estado sometido al olvido y que hemos conseguido reactivarlo con la innegable colaboración de la anterior consejera de Justicia y madrina de honor, Rosa Aguilar, modificando el inicial proyecto. Las últimas declaraciones sobre el particular de la delegada territorial de Justicia, Purificación Joyera, lucentina y colegiada de esta corporación, se publicaron en este mes de febrero del 2020. Entonces, la delegada señalaba que «espera» que la nueva sede judicial de nuestra ciudad pueda ver puesta su primera piedra a lo largo de este año, adaptándose en los próximos meses a los nuevos requerimientos de presentación de proyectos.