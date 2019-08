Los cincuentones británicos eligen Benidorm para sus orgías de sexo, drogas y alcohol

Los jóvenes británicos no son los únicos que eligen España para sus bacanales de sexo, drogas y alcohol. Según ha denunciado el diario británico 'Daily Mirror' en una investigación, los turistas más mayores eligen Benidorm para dar rienda suelta a sus pasiones más oscuras durante el verano.

Tal y como muestran en vídeos recogidos en su artículo, ciudadanos británicos de entre 50 y 70 años están causando el caos en la ciudad de la Costa Blanca con sus vacaciones desenfrenadas.

