CaixaBank confía en que habrá Gobierno "en las próximas semanas"

CaixaBank espera que no haya nuevas elecciones pese al fracaso de la investidura de Pedro Sánchez este pasado jueves y Gonzalo Gortázar, su consejero delegado, se ha mostrado convencido de que finalmente habrá un pacto que las evite, aunque no ha querido entrar en qué tipo de acuerdo y entre qué partidos. "Confío en que aunque no haya sido a la primera puedan encontrar una solución", ha indicado.

"La falta de gobierno no es una buena noticia y en ese aspecto confiamos y esperamos que los representantes elegidos trabajen en la próximas semanas para poner remedio a esta situación. Estoy seguro que va a ser así, ha señalado Gortázar en la presentación de los resultados del segundo trimestre del año.

El directivo ha resaltado que sería conveniente que en las próximas semanas se llevara a un acuerdo, hemos elegido a una serie de personas y estoy convenido de que van a trabajar para ello.

Soy muy malo en estos pronósticos pero creo que lo que está claro es que hay una serie de representantes elegidos que han tenido una primera oportunidad y ahora tienen dos meses para otra. El deber de todos ellos es buscar la manera de hacerlo y sólo puedo añadir que tengo confianza en que lo lograrán, ha añadido.

Eso sí, el directivo no ha querido entrar en cómo y entre qué partidos deben lograrlo. Cómo y qué gobierno es algo que no nos corresponde a nosotros, ha deslizado Gortazar que ha mostrado en cualquier caso la disposición de CaixaBank para colaborar con el nuevo gobierno y con el gobierno en funciones.