El asesino del Clínico de Alcorcón admitió que mataba con "un cinturón que le daba suerte"

La hija de la primera víctima mortal de Juan José González, acusado de intentar asfixiar a una paciente del Hospital de Alcorcón, ha asegurado que cuando se le detuvo por el crimen de su madre reconoció que lo hizo con "un cinturón que le daba suerte". Paloma Alcubilla es la hija de Valeriana de la Fuente, la mujer de 82 años que murió en 1997 en el Hospital Clínico de Madrid a manos del acusado, quien cumplió prisión por este asesinato y por matar a un preso en la cárcel.

En 2007 quedó en libertad tras cumplir condena en la prisión y psiquiátrico de Fontcalent, donde se le diagnosticó que sufría esquizofrenia. "Este señor asesina a mi madre con un cinturón y cuando le detienen, dice que le daba suerte", ha relatado a Europa Press. Paloma ha explicado que si hubiera estado en el momento del crimen en la habitación del hospital con su madre, se la hubiera "cargado a ella también".

Así, ha indicado que el supuesto asesino podría haber hecho más delitos similares ya que "le gusta matar". La mujer ha recalcado que ya advirtieron de que esto podía pasar, dado que en la época en la que murió su madre ya lo intentó con otras personas, entre ellas un joven con el que jugaba al fútbol y al que intentó presuntamente matar con una barra de hierro.

"SABÍAMOS QUE PODÍA HACERLO MÁS VECES"

"No me ha sorprendido lo que ha pasado ahora porque yo ya dije en su momento que esto podía volver a pasar. No entiendo con los problemas que tiene la gente para encontrar trabajo este señor estaba trabajando en un sitio de riesgo como este. Me deja sorprendida", ha dicho.

Alcubilla no ha valorado interponer nuevas denuncias contra el hospital o contra la empresa que contrató al supuesto homicida. "Si ha matado una vez ya sabíamos que podía hacerlo más veces. Por eso pido que investiguen otros casos, ya que pagamos impuestos y queremos que nos traten como ciudadanos", ha concluido.