Andrea Bocelli dona su plasma para la investigación

El tenor italiano Andrea Bocelli tuvo covid-19 pero solo padeció síntomas leves, al igual que su esposa y dos de sus hijos, según reconoció este martes a la salida del hospital de Pisa, al que acudió para donar plasma. El artista se hizo las pruebas el pasado 10 de marzo y dieron un resultado positivo, pero fue prácticamente asintomático, solo con algunas décimas de fiebre, declaró a los medios.

"Honestamente, cuando he descubierto que lo tenía, me he lanzado a la piscina porque estaba bien", señaló. Con él resultaron positivos su esposa, Veronica Berti, y dos de sus hijos, Amos y Matteo, pero ninguno sufrió síntomas de relevancia, según detallan los medios locales.

AGRADECIMIENTO DEL HOSPITAL

Bocelli acudió junto a su esposa esta mañana al Hospital Cisanello de Pisa, ambos protegidos con mascarillas, para donar plasma para la investigación de esta enfermedad. En un comunicado el propio hospital agradeció al cantante la donación, que servirá para el estudio 'Tsunami', un experimento nacional que valorará la eficacia del plasma inmune de pacientes que han pasado el coronavirus en el tratamiento contra el mismo.

Durante su convalecencia, el tenor ha participado en numerosas causas para ayudar en la lucha contra el coronavirus, un patógeno que en su país, Italia, ya ha infectado a más de 230.000 personas, de las que 32.877 han muerto, según el ultimo parte oficial.

CONCIERTO EN LA CATEDRAL DE MILÁN

El 12 de abril, día de Pascua, ofreció un emotivo concierto en la catedral de Milán, ante una ciudad vacía y confinada, como el resto del país, para dar un mensaje de esperanza al mundo. Y también sumó su voz al macroconcierto por internet 'One world together at home', convocado por la Organización Mundial de la Salud y Lady Gaga.