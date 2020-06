Andalucía aspira a un inicio de curso escolar presencial en septiembre

Este señor nos toma por tontos pues ahora exige que el Gobierno de España regule la vuelta a clase en septiembre para toda España cuando se negó a firmar el acuerdo con el Ministerio porque claro hay que llevar la contraria. sabemos de sobra que en Andalucía no se ha vuelto a clase en junio porque la mayoría de los centros públicos no están preparados ni para las consecuencias de la crisis ni por el calor. En vez de exigir lo no exigen, lo que deben hacer es organizar en condiciones la vuelta a clase en septiembre, y hacerlo y decirlo donde se debe hacer que es en las reuniones sectoriales con la comunidad educativa y no a través de sus medios de comunicación afines. este señor y su consejero lo único que hacen es faltar al respeto al profesorado con directrices confusas, vagas y sobre todo, echando la responsabilidad a los centros públicos.