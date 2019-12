Abuelos tóxicos: así es la negatividad que ejercen en tus hijos

Me parece vergonzoso el artículo, los abuelos ahora más que nunca ayudan a sus hijos en el cuidado de sus nietos, el problema es que los padres delegan en ellos la educación y los abuelos no tienen edad para atender tanto esfuerzo. Que diga que son manipuladores y tóxicos me parece lo más denigrante que he oído. Tal vez en vez de hablar de los abuelos debería realizar un artículo sobre los padres, la dejación que hay en la educación y mil problemas más que quieren solucionar con darle caprichos a sus hijos. Pregunte a cualquier niño y verá como el mejor regalo es la presencia de sus padres y por favor no critique a los abuelos.