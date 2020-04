El 80% de los autónomos suspenden al Gobierno por las ayudas al colectivo

Los trabajadores autónomos suspenden al Gobierno por las medidas de apoyo al colectivo. La Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos, ATA, considera que los 3,2 millones de autónomos españoles que han sido afectados directamente por el cierre de actividad decretado por la pandemia del coronavirus no han recibido hasta el momento la atención requerida por parte del Gobierno y exige que se supriman las cuotas de autónomos ante el actual parón de actividad como medida de urgencia para evitar el cierre masivo de empresas. Una encuesta a 1.887 autónomos emprendida por la patronal refleja que el 80,26% de los autónomos encuestados suspenden las medidas puestas en marcha por el Gobierno para los autónomos. La nota media que le dan a gestión de dichas medidas es de un 2,67 sobre 10. Únicamente el 5,8% de los autónomos encuestados las valoran con una puntuación superior al 7.

"Las respuestas de la encuesta son contundentes. El Gobierno tiene que escuchar a los autónomos", señala Lorenzo Amor, presidente de la ATA. "Las medidas que ha tomado hasta ahora han tenido un rechazo colectivo y son otro tipo de medidas las que piden y las que en estos momentos necesitan. Está a tiempo de hacerlo, tiene que rectificar, escuchar lo que pide el 80% del tejido productivo de nuestro país, que somos los autónomos, antes de que se destruya el tejido empresarial y el empleo de nuestra economía. Los datos son claros: si el Gobierno no actúa, los autónomos pueden verse abocados a cerrar su actividad", concluye el presidente de ATA. "Se van a perder autónomos, ya en esta primera fase de confinamiento, y más en una segunda fase en julio". Amor se se quejó de la falta de encuentros con el Gobierno y especialmente con representantes de la Seguridad Social. Lo que piden los autónomos especialmente es no tener que pagar ninguna cuota fija en unos momentos en los que se ha paralizado la actividad.

Según esta encuesta de ATA, siete de cada diez autónomos – el 73,9% – se encuentran actualmente confinados en su casa, de los que el 50,4% afirman que están además sin trabajar absolutamente nada, el 12,6% afirman estar en su casa y teletrabajar con limitaciones tecnológicas y el 10,9% señalan estar confinados y estar teletrabajando sin ningún tipo de limitaciones tecnológicas.

Uno de cada cinco autónomos – el 20,6% – afirman salir a la calle a trabajar, pero en mucha menor medida que lo haría de forma habitual. Únicamente el 4,4% de los autónomos encuestados por ATA afirman salir a la calle a trabajar de forma habitual.

El 40,2% de los autónomos encuestados afirman que su negocio ha descendido un 100%, porcentaje

ligado a ese 50,4% de los autónomos que en la pregunta anterior afirmaba estar en casa y sin trabajar. Uno de cada cuatro autónomos – el 27,5% – afirma que su actividad se ha visto reducida en un 50% y el 10,6% cifra dicha bajada en un 75%.

Únicamente el 3,7% de los autónomos encuestados señala que su actividad no ha bajado y el 2,6%

apunta que no es que no haya bajado sino que ha aumentado su carga de trabajo en este periodo

de confinamiento.

Otra de las opciones que tienen los autónomos es la solicitud de la prestación por cese de actividad, que ha sido solicitada prácticamente por uno de cada tres autónomos encuestados, concretamente por el 32% de los autónomos. Frente a estos datos, el 63,6% afirman no haber solicitado dicha prestación por cese de actividad extraordinaria a su Mutua. Amor puso en entredicho este dato de la encuesta y se resiste a pensar en estos momentos que el dato de la encuesta sea extrapolable y deducir que el 30% de los autónomos van a cerrar sus empresas.

El 58,9%, prácticamente seis de cada diez, afirman tener trabajadores a su cargo. A ese 58,9% que tiene al menos un trabajador a su cargo le hemos preguntado si han realizado un erte. El 46,2% afirma haberlo realizado, de los que el 41% se lo ha hecho al 100% de la plantilla y un 5,2% al 50% de la plantilla.

Un 32,3% de los autónomos, uno de cada tres, afirma que no lo ha hecho y mantiene él al 100% de

plantilla y un 16,5% señala que no ha tenido más remedio que reducir plantilla y despedir a algún

trabajador. ATA ha preguntado también a ese 32,3% de los autónomos que afirman no haber realizado erte ni despidos el motivo principal para mantener a toda la plantilla. El 37% lo hace porque quiere mantener la plantilla mientras pueda, un 22,3% señala que continúa con su actividad y un 21,7% afirma que su actividad no puede acogerse a fuerza mayor, ni puede certificar causas económicas.