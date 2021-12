Al llegar la Navidad se suceden las comidas y cenas familiares. Alimentos buenos y abundantes, bebida para todos los gustos, mantecados, turrones, su copita de anís, brindis para pedir salud y bienestar para todos y, por supuesto, llega, antes o después, el momento de los villancicos. Las nuevas tecnologías nos permiten ahora reproducir listas de música con los mejores temas para cada época del año.

En el caso de la Navidad, el catálogo es enorme y muy variado. Desde los villancicos tradicionales en castellano a los temas icónicos anglosajones, pasando por canciones que marcaron una época o que son ampliamente recordadas por muchas familias. All I want for Christmas is you, compuesta por Mariah Carey, es, sin duda, un ejemplo paradigmático de una moda que arrasa durante tres o cuatro semanas antes de quedar en el olvido hasta la próxima Navidad. La época de reencuentros es también el momento para las tradiciones. ¿Y qué mejor que innovar en la herramienta y disponer de un catálogo completo de villancicos navideños para reproducirlo en esas comidas y cenas en familia?

Gracias a la aplicación Spotify, disponemos de varias listas dependiendo del tipo de canciones que más nos gusten. Para los amantes del jazz, el pop, los villancicos flamencos, o la música acústica. Todos pueden disfrutar de esta app en estas señaladas fechas. Esta es nuestra selección de las cinco mejores listas de villancicos. Y sí, en varias de ellas está el tema de Mariah Carey. Porque hay cosas que es mejor no tocar.

Estas son nuestras cinco mejores listas de villancicos navideños en Spotify:

1. Los 100 mejores temas de Spotify

Para empezar, nada mejor que acudir a la selección que el propio Spotify realiza. Un total de 100 temas musicales que, bajo el título de 100 Greatest Christmas Songs Ever, no deja lugar a la imaginación. Obviamente, entre ellos está el All I Want, pero también canciones compuestas por Michael Bublé, el mítico tema Merry Christmas de Ed Sheeran y Elton John o Christmas Lights de Coldplay. Una lista para no fallar por su versatilidad y profusión de auténticos clásicos de estas de la Navidad.

2. Una Navidad mecida por el jazz

Si algún estilo musical cumple sobradamente con el dicho popular de que “la música amansa a las fieras” ese es el jazz. Para pasar una cena tranquila que pueda esquivar las discusiones entre cuñados y los temas espinosos, nada mejor que escuchar esta playlist de casi 3 horas de duración con grandes canciones de jazz que evocan la Navidad. Norah Jones y su Christmas Calling, Charlie Parker con el tema White Christmas o la evocadora Here Comes Santas Claus de Ramsey Lewis son algunas de las canciones con las que enamora este listado.

3. Villancicos flamencos para mantener las esencias

La esencia de Andalucía está íntimamente ligada con el flamenco. Es la música que nos da a conocer internacionalmente, la que ha acunado a tantas generaciones en su niñez y la que explotó medio siglo para dar rango pleno de artistas a grandes cantaores, bailaoras y músicos de este género. Más de 50 villancicos flamencos componen esta playlist. José Mercé, el mítico Camarón de la Isla, Paco Candela, el grupo de sevillanas Raya Real o El Barrio integran un listado de temas que harán las delicias de los comensales.

4. Los mejores temas de los cantantes de moda

Aunque si un estilo musical es actualmente el rey entre los géneros es el pop. Un cajón de sastre, estanque de hibridación de estilos con toques de música urbana, trap, jazz, rock e incluso blues. El pop está de moda y también en el universo de los villancicos. Los grandes artistas mundialmente conocidos han compuesto una selecta lista de más de 8 horas que Spotify recoge en esta playlist. Destacan Christmas Tree Farm, de Taylor Swift; My Only Wish de Britney Spears y Like It’s Christmas de los Jonas Brothers. Y sí, aquí también podrás escuchar la canción de Mariah Carey.

5. Villancicos acústicos para no perderte ni un detalle

A estas alturas puedes estar algo saturado de escuchar villancicos en inglés y castellano. Y, en muchos casos, las cenas y comidas de Navidad son el momento perfecto para ponerse al día. El reencuentro con familiares a los que solo se ven en ocasiones especiales, el regreso a las ciudades de origen, el abrazo que vuelve con amigos a los que tanto se echa de menos durante el año. Así que, si no quieres perderte ni un detalle de sus historias y sus conversaciones, te recomendamos, para finalizar, esta lista con los mejores villancicos acústicos.