La Navidad es la época del año en la que más marisco se consume. Su precio ya de por sí es elevado, pero conforme se acercan las fiestas este incrementa considerablemente. Es por esto por lo que mucha gente compra el marisco lo antes posible y así poder abaratar los costes. Sin embargo, existen una serie de trucos para congelar el marisco sin que este pierda sabor. Te explicamos uno de los mejores.

Congelar los alimentos ofrece la gran ventaja de que, si se hace bien, no se pierden propiedades ni sabor. Eso sí, para hacerlo hay que guardarle un hueco específico en el congelador

El truco para que tu marisco no pierda sabor

Hay mariscos, como el centollo, las cigalas o las gambas, que deben congelarse una vez ya estén cocidos. Para que se mantenga su sabor la clave están en envolverlos en un paño húmedo por agua de cocción.

Esto es un proceso un tanto delicado, por lo que hay que tener determinadas precauciones. Por ejemplo, el paño hay que escurrirlo bien, para que no queden excesos de agua. También hay que apretarlo bien con papel de film, buscando que se queden las menos burbujas de aire posibles con el marisco.

No obstante, el truco no termina aquí, ya que la descongelación también es importante para preservar el sabor del marisco. No se puede caer en la trampa de meterlo en el microondas, sino que hay que hacerlo de forma natural. Para ello, hay que meterlo en frigorífico en una bandeja. Esto hay que hacerlo 24 horas antes de servirlo.

Otro truco, que además es muy económico, es comprar una envasadora al vacío, que es una opción barata y que te durará mucho tiempo para congelar mejor cualquier producto.