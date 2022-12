Munir El Kajoui, portero de Marruecos que jugó en el Numancia y Málaga, compareció en la rueda de prensa previa al partido ante España. Munir se expresó en castellano y lanzó un mensaje contundente: “Queremos hacer feliz a la gente, es superimportante. Es el momento perfecto para devolver el cariño y se sientan orgullosos de nosotros. Nos vamos a matar en el campo por el pueblo de Marruecos".

Munir dijo que sentía "orgulllo" por jugar su segundo Mundial y reiteró que queremos "lograr cosas grandes, que el grupo consiga la victoria y hacer feliz a nuestra gente”. De España destacó que “sale a ganar los partidos, ser protagonistas, nos hará correr mucho y nosotros vamos a competir con nuestras armas”.

"Ondear la bandera de nuestro país"

Walid Regragui, el seleccionador, afirmó por su parte que “será un partido muy complicado, jugamos contra uno de los mejores equipos del mundo, es un favorito para ganar el torneo. Intentaremos dar la campanada, de pasar sería una gran sorpresa”.

El efecto emocional es muy importante y el entrenador recalcó que “no tenemos nada que perder, saldremos con mentalidad ganadora. Vamos a ondear la bandera de nuestro país, queremos recibir las plegarias para recibir el apoyo añadido del mundo árabe”."

En este sentido, Regragui recordó que "somos el único equipo africano y del mundo árabe que sigue en la competición" y que hay que tener sueños, África nunca lo ganado una Copa del Mundo y podemos. Somos un pueblo pequeño, lucharemos, quizá fracasaremos, pero daremos el 200 por ciento para ganar a España”.

En cuanto al conjunto de Luis Enrique, todo fueron elogios: “Me gusta la cultura de este país, el tiki-taki, con jugadores de talento en el medio centro y no cambian de actitud durante el partido, quieren la pelota y está bien. Si cambia la camiseta, sabes que es España quién juega. No veo puntos débiles, solo calidad”.

Su admiración por Luis Enrique llegó hasta el punto de decir sobre sus streamings que “lo que hace Luis Enrique es fantástico, igual hago lo mismo algún día, el fútbol es felicidad”.