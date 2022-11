Unai Simón, portero de la selección española, defendió el estilo de la selección y el juego con los pies desde atrás, aunque eso a veces conlleva a pérdidas peligrosas. Unai insistió en que se verá la misma filosofía de España este jueves frente a Japón.

El meta del Atheltic considera que "para mi no es jugar riesgo, entiendo la tensión que se puede generar cuando el delantero está a tres metros con el portero presionado, pero esta situación la hemos tenido varias veces. Nos veremos con un partido igual, es la idea del míster, que me ha convencido y me encuentro cómodo, igual que todo el equipo".

Unai Simón se extendió en esta cuestión y comprende que la tensión "crecerá a medida que pasan los partidos. Pero es cómo juega la selección. Me he acostumbrado. Todos confían en el portero para lograr la superioridad. Insisto, no creo que es un riesgo porque jugando desde el portero llegamos en mejor condiciones al rival. El otro día, sufrimos una ocasión en un pase que me cortan a Pedri. Perdimos cuatro balones así, pero si lo pones en un balanza, llegamos muchas más veces arriba".

Recuerdo de los Juegos de Tokio

Respecto a Japón, Unai recordó las semfiinales en las que participó de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 y cree que "hará un juego parecido, con la presión alta, llegamos a la prórroga y siempre fueron intensos. Es una selección muy bien trabajada. Son conscientes de que deben marcar algún gol porque habitualmente hacemos gol y ellos necesitan anotar para puntuar".

Unai Simón reiteró una vez más que "confiamos en nuestra idea de juego y es una características que seguiremos a muerte. Ojalá que se hasta la final".

El futbolista español matizó que "buscamos la superioridad con el portero. Si los diez jugadores de campo están marcados, alguno viene hacía mí, un compañero se libera. Hay que buscar el hombre libre. Japón hará la presión alta y tendremos que estar muy concentrados desde atrás. Empezando por mí. Somos un bloque".

"No me quejaré del balón"

Unai sigue la filosofía de "seguir aprendiendo, me considero joven, con Luis Enrique he aprendido muchas cosas, con Valverde también este año y con los otros entrenadores también. Tengo mucho margen de mejora. Koke ya dijo que aprendía de hasta Gavi o Pedri, los más jóvenes. Me siento con mucha confianza".

Cuestionado sobre el balón, Simón restó importancia a sus características: "Es algo que no depende de mí, en la Nations League jugamos contra Suiza con Puma, en Portugal con Nike, en España con Adidas... Al final es jugar y adaptarse rápido. Hay diferencias en peso, extraños que hace, pero no me voy a quejar de la pelota".

"