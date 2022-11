Pocos futbolistas son capaces de generar consenso entre aficiones incluso opuestas. El que para muchos puede ser el mejor jugador del planeta, para otros es un simple sobrevalorado. Y viceversa. Pero a veces, y solo a veces, este deporte no entiende de rivalidades ni traiciones. Y si incluso Andrés Iniesta fue ovacionado en el Bernabéu, todo el mundo del fútbol está de acuerdo también en que Ronaldo Luis Nazário da Lima (Río de Janeiro, 1976) es uno de los mejores delanteros y más amados de la historia.

Tanto su palmarés, repleto de títulos colectivos e individuales, como sus números lo avalan. Ganó ligas y copas por doquier, entre 1993 y 2009. Con el Cruzeiro, el PSV, el Barcelona, el Inter, el Real Madrid y el Corinthians. Pero con la 'seleçao'tocó el cielo. Alzó dos veces la Copa del Mundo, en 1994 -aunque no jugó- y en 2002, dos veces también la Copa América, en 1997 y 1999, y una Copa Confederaciones, en 1997. También se colgó la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Atlanta de 1996. Y en su vitrina particular tiene dos Balón de Oro, una Bota de Oro y tres FIFA The Best, entre tantos otros trofeos.

De Los Ángeles a Yokohama

Especialmente importante fue para Ronaldo el Mundial de 2002 que se disputó en Corea del Sur y Japón. Tras consolidarse como uno de los grandes futbolistas del momento en Europa, el brasileño alcanzó la gloria en Yokohama. Se proclamó campeón del mundo siendo Bota de Oro, con ocho tantos, y Balón de Plata del torneo. En 1998, aunque Brasil fue segunda, fue el Balón de Oro de la competición.

Hacía solo ocho años que aquel joven convocado para el Mundial de 1994 se había quedado sin jugar ni un minuto. Que había visto cómo sus compañeros celebraban cada victoria y levantaban la Copa en Los Ángeles. Que, aunque consciente de que había podido aprender de los mejores a su lado, se había hundido por no haber tenido una oportunidad. El éxito llegó más tarde. Y aquel niño dejó de ser 'Dadao', como le llamaban de pequeño, o 'Ronaldinho' el apodo que se ganó en sus inicios con la absoluta para diferenciarlo del central que llevaba su mismo nombre, para ser Ronaldo, 'O Fenómeno'.

Trayectoria

Selección: Brasil.

Mundiales jugados: 4 (1994, 1998, 2002 y 2006).

Carrera internacional: 98 partidos, 62 goles.

Palmarés: 2 Mundiales (1994 y 2002), 2 Copas América (1997 y 1999) y 1 Copa FIFA Confederaciones (1997).