Argentina es el primer país sudamericano que conquista el Mundial en 20 años, después de Brasil en 2002, y devuelve el orgullo al continente tras vencer a Francia. Regresa la albiceleste con la cabeza bien alta, riéndose ahora de la derrota frente a Arabia Saudí, que en definitiva ha sido la anécdota simbólica en una racha de 43 partidos invictos. Esta es la deconstrucción de una final inolvidable de un torneo que ha dejado un recuerdo indeleble: desde su nominación hasta su conclusión.

El equipo de Lionel Messi ha gobernado sus partidos, siempre, a partir de adquirir la ventaja en el marcador. Nunca tuvo que remontar. Su líder abrió el camino del triunfo en cinco de los siete partidos. Solo falló ante Polonia, porque Szczesny detuvo su penalti. Argentina regresó a Buenos Aires recortando la distancia que separaba a América respecto a Europa (10 a 12 títulos) y con la tercera estrella cosida en el pecho. Brasil (cinco), Alemania e Italia (cuatro) tienen más.

La historia estaba escrita

Está todo preparado para que sea el Mundial de Messi era el título de la corriente confabulatoria deportiva. La suma de penaltis concedidos a la selección argentina, cinco en siete partidos, un récord histórico, en efecto, ha alimentado la teoría conspiranoica, también en la final. Los estrechos lazos entre Messi, el PSG, propiedad del gobierno catarí, y la sede del Mundial permitieron urdir la trama. El desenlace de la final la descosió.

Argentina mereció ganar la final como mereció ganar el torneo en un desempeño que fue de menos a más, aunando la genialidad de Messi con el corazón de los demás. Anotó 15 tantos, su mejor marca desde 1930, en un Mundial que batió el récord goleador establecido: 172 dianas, una más que en 1998 y 2014 (171).

Y el pie de Dibu

La mano de Dios permitió a Maradona marcar un gol tramposo e ilegal, venerado por los argentinos, porque les permitió ganar un partido, encima a Inglaterra, en el Mundial-86. El pie del meta Dibu Martínez les permitió evitar la derrota en el último minuto de la prórroga frente a Francia en la final con el banquillo francés invadiendo el campo celebrando lo que no fue.

Pie que merece ser adorado casi por igual. El pie que permitió subir el último peldaño de la gloria hacia el desenlace de los penaltis. Y entonces, allí reapareció la mano de Dibu, no la de Diego, para desviar el penalti de Tchouaméni. Mano que había rechazado los de Van Dijk y Berghuis en los cuartos ante Holanda. Mano representada con el guante de oro que le concedieron al mejor portero del torneo y que se colocó en la entrepierna nada más recibirlo en un gesto indecoroso.

El inútil triplete de Mbappé

Maldijo Dibu que “dos tiros de mierda” propiciaron el empate de Francia. Fueron tres. “Gracias a Dios que luego metí ese pie”, añadió aliviado el meta argentino del Aston Villa. Los tiros de mierda, que acabaron en la red, fueron los de Mbappé. El que no entró fue el remate de Kolo Mouani.

El triplete de Mbappé, aunque inefectivo, quedará como una gesta en cualquier caso. Solo existía un precedente. Solo el inglés Geoff Hurst había marcado tres goles en una final. La que dio el título a Inglaterra en el Mundial de 1966 ante Alemania (4-2). Sir Hurst desde aquel día felicitó en su cuenta de Twitter a Mbappé, que añadió un cuatro tanto en la tanda de penalti, el tercer tiro que ejecutaba.

Many congratulations to Mbappe, whatever happens. I've had a great run! — Sir Geoff Hurst (@TheGeoffHurst) 18 de diciembre de 2022

Deschamps se lesiona

Las emociones agitaron a los banquillos, con invasiones de campo de los suplentes en los tres últimos goles. Didier Deschamps no pudo convertirse en el hombre más laureado del planeta sumando el ter título a los que ya tenía como jugador (1998) y entrenador (2018). No asumió el disgusto de buena gana. En el descanso, explicó Deschamps, se lesionó el solo en la mano al golpear con rabia ese 2-0 con que Argentina lideraba el partido y él había agotado dos sustituciones en busca de una reacción tardía.

"No hicimos lo que teníamos que hacer durante una hora. Después, con mucho coraje, energía y calidad, llevamos a Argentina al límite", resumió en la sala de prensa, cediendo a la tentación de hablar del arbitraje. Se había quejado en el campo y luego tiró de ironía en la sala de prensa. "[Argentina] No ha tenido mala suerte con los árbitros en todo el torneo", manifestó, apuntando inmediatamente que no quería restar mérito al triunfo de la albiceleste. "Ellos estaban jugando una final de la Copa del Mundo y mi impresión es que nosotros no", admitió.

El color de Francia

Se reenganchó Francia al partido a partir de las sustituciones y de la dotación física que introdujo Deschamps en el campo. Retiró primero a Dembélé y Giroud por Thuram y Kolo Mouani, mucho más físicos y atléticos. Eh el segundo tiempo dio entrada a Coman y Camavinga, que le permitieron dominar el partido cuando Argentina solo había relevado a Di María por Acuña. El centro del campo fue enteramente francés. "Volvimos de la nada", destacó Deschamps al ver que Francia recuperaba el color con sus jóvenes cuando el partido estaba perdido.

Solo hizo un cambio puramente necesario: el de Rabiot en el inicio de la prórroga por Fofana. El centrocampista dejó el campo con síntomas de sufrir una conmoción cerebral, lo que permitió a Francia, según el reglamento, añadir un cambio más a los seis estipulados contado el adicional de la prórroga. Konaté ocupó el lugar de Varane en el minuto 113 y Disasi entró por Koundé en el último minuto.

Scaloni, al mundial de motos

Dijo Maradona textualmente en noviembre de 2018, después de que Lionel Scaloni fuera nombrado el sustituto de Jorge Sampaoli, de quien era su ayudante: "A Scaloni lo empujaron y él está ahí. El problema es que se crea técnico mañana y quiera ir al Mundial. No, no. Scaloni tu puedes ir al Mundial de motociclismo, al de fútbol no. Me da mucha bronca que tengamos que depende de un jugador que no sé si tendrá título y dejemos a Tata Martino que se lo lleven los mexicanos".

Scaloni venció a Martino en el episodio más dramático vivido por Argentina en el segundo partido y levantó el trofeo de campeón como el segundo entrenador más joven (44 años y 216 días) desde que lo conquistara su compatriota César Menotti en 1978 (39 años y 232 días). Scaloni tiene el título de entrenador. Empezó sus prácticas en un nivel muy modesto: en el equipo cadete del Son Caliu de Mallorca.