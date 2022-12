El árbitro encargado de dirigir la final entre Argentina y Francia es el polaco Szymon Marciniak, que estará asistido en las bandas por sus compatriotas Pawel Sokolnicki y Tomasz Listkiewicz.

El caso de Listkiewicz, de 44 años, es curioso: su padre, Michal, ya fue árbitro asistente en la final del Mundial de 1990, en la que también participó Argentina: el equipo de Maradona cayó ante Alemania por un polémico penalti señalado por Edgardo Codesal, árbitro uruguayo nacionalizado mexicano.

El padre de Listkiewicz también arbitró partidos en el Mundial de 1994, y posteriormente se convirtió en presidente de la federación polaca de fútbol.

Listkiewicz, habitual asistente de Marciniak, es un árbitro especialmente preocupado por la preparación física y la nutrición. "Mi padre ve todos los partidos y siempre hablamos después. No siempre estoy de acuerdo con él, a veces incluso nos reímos. Él fue un árbitro del más alto nivel y conoce bien el fútbol", explicaba hace unos meses.

Un éxito para el arbitraje polaco

"Tengo que admitir objetivamente que esta es una historia extraordinaria. No voy a mentir. Estoy orgulloso, me siento muy afortunado, no creo que haya sucedido antes algo así", dijo Michal Listkiewicz en Interia Sport.

Te puede interesar: Mundial Qatar 2022 Deschamps, engimático con el virus que afecta a Francia

"No tengo ninguna duda de que estamos ante el mayor éxito en la historia del arbitraje polaco", añadió.

Marciniak, que pitará su primera final mundialista, ya ha pitado a Argentina y a Francia en este Mundial: fue el encargado de dirigir el partido de octavos entre argentinos y australianos, y también el partido de fase de grupos entre Francia y Dinamarca.