Luis Enrique elevó el tono en vísperas del partido que España jugará ante Marruecos, en los octavos de final del Mundial. El seleccionador español mostró su disgusto ante algunas de las preguntas de los periodistas y aprovechó para reivindicar las opciones de su equipo, pese a pasar un mal trago ante Japón en la última jornada de la fase de grupos.

Fue la rueda de prensa en la que el técnico se dedicó a desmontar esas ideas que circulan siempre en la prensa, el entorno y la afición. Los "topicazos", según el seleccionador.

El primero fue la supuesta falta de madurez de la selección, la tercera selección más joven del torneo, la primera de las que aún compiten.

"Eso un topicazo", respondió con contundencia el seleccionador:

"Voy a intentar desmotar esos tópicos de que nos falta oficio. Oficio el de albañil y el de carpintero... Como el tema físico, solo sale cuando se pierde. No comparto ese análisis. Lo que caracteriza es la manera que tiene de competir, eso es innegociable. Se pueden entrenar otros conceptos, pero esto no porque es un topicazo".

También negó Luis Enrique que España sea un equipo demasiado frágil, tembloroso cuando el partido se pone cuesta arriba, como sucedió ante Japón, en diez minutos que el propio seleccionador reconoció como malos.

"Otro topicazo. La respuesta es fácil. Hablamos de 270 minutos, más los descuentos, y me habláis de diez minutos malos ante Japón. No jugamos solos. Habrá más minutos así, obviamente. ¿Que hay que mejorar? Por supuesto. Pero lo siento, os fijáis siempre en lo negativo. ¿Y el rival, qué hace? España siempre corre riesgos. Si el resto de rivales se guardan, allá ellos. El rival también juega".

Por qué no pegar un balonazo

La cruzada de Luis Enrique contra los tópicos no acabó ahí. También aseguró que lo de reclamar un pelotazo cuando España sufre en defensa pertenece a los tópicos o a los que no saben analizar el fútbol.

"En este tema también hay clara desinformación: cada uno tiene sus armas. Si se supiera que vamos a fallar, tiraríamos el balón largo, por supuesto. Nosotros no descartamos ninguna acción, si hay que pegar balonazo se pega. Pero eso lo tiene que interpretar el jugador. Nuestros delanteros son los primeros defensores. Compro el pack completo, jugamos de esta manera. No vale decir que si pegas un pelotazo en el primer gol de Japón no hubiéramos encajado... es un discurso demasiado sencillo. Vamos a seguir jugando desde atrás, por supuesto".

La estrategia, otro tópico

El "tópico" de la estrategia también lo intentó desmontar. "Te cuento una anécdota: cuando yo jugaba, tenía un míster que se obsesionó con la estrategia, pero no dejábamos de encajar. Cuando dejó de preocuparse tanto, dejamos de encajar".

"Claro que hemos intentado corregir situaciones de juego. Hay que comprar el pack siempre, no solo cuando ganamos. Cuando se equivoca, decimos que un jugador es un paquete. El fútbol es más complicado y complejo".