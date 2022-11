El ministro de Cultura y Deporte, Miquel Iceta, ve "absurdo" que se cuestione la presencia este miércoles del Rey en el Mundial de Qatar para asistir al partido de estreno de la selección española y ha garantizado su presencia en próximos partidos "sin duda" si España va progresando.

"Que el Rey de España vaya a animar a la selección no es discutible. ¿Hay alguna duda? Hay gente que decía que, quizás, debía de haber esperado. No quiero contribuir a una no polémica, que me parece absolutamente absurda", ha comentado.

Durante su intervención en los Desayunos Informativos de Europa Press, Iceta ha explicado que él mismo no estuvo presente porque el debut de 'la Roja' se produjo en un día en el que los ministros tenían que comparecer en el Congreso por los presupuestos y que siguió por Twitter e Internet el partido.

"Le hubiera acompañado, sería lo normal", ha recalcado para añadir que fue en su lugar el presidente del presidente del Consejo Superior de Deportes, José Manuel Franco, que tiene rango de secretario de Estado.

"Yo soy gay", ha afirmado Iceta para subrayar que desea que el colectivo pueda disfrutar de los mismos derechos que el resto en cualquier parte del mundo, algo sobre lo que no se le pueden dar lecciones, según ha aseverado.

Brazalete LGTBI

En este sentido, se ha referido al hecho de que la FIFA no haya permitido portar el brazalete LGTBI a los jugadores. "Debo decir con total sinceridad que yo hubiera preferido que las selecciones de países que hacemos gala de la defensa de los derechos humanos hubieran mostrado con libertad esa característica, pero también debo decirle que la FIFA es un organismo interno y privado, como la federación española y las del resto de países", ha señalado.

Aunque no ha especificado si él mismo portará el brazalete en caso de acudir a Qatar, ha señalado que la ministra de Interior alemana lo llevaba y ha abogado por que cada uno haga lo que considere recordando que finalmente la selección alemana no lo portó pero hizo otro tipo de manifestación. "Lo más importante lo hizo la selección de Irán, que mostró con un gesto que no están de acuerdo con las represión de las mujeres en su país", ha sentenciado en todo caso.

"El roce hace el cariño"

También se ha mostrado confiado en que Qatar estará mucho mejor en materia de derechos humanos después del Mundial porque "el roce hace el cariño" y que va "a incrementarse la libertad y tolerancia".

Finalmente, ha defendido aprovechar las circunstancias para que visibilizar el respeto a los derechos humanos pero, a la vez, ha abogado por defender las normas y los criterios que fijan los organismos internacionales. "Creo que es plenamente compatible", ha concluido.