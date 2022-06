Si la temporada pasada la periodista, escritora y motoviajera Alicia Sornosa fue noticia con su viaje de España a Suiza de más de 3.000 kms con una Zero SR/F para recorrer la eGran Ruta del país alpino, ahora llega la segunda entrega de esta iniciativa de Suiza Turismo llamada ‘Heidis modernos’ con la publicación de una landing page exclusivadonde se puede conocer más en detalle la experiencia de Alicia y la Zero SR/F a través de la propia web, la guía de viaje escrita por Alicia además de un video y otro podcast.

‘Heidis modernos’ es una acción de Suiza Turismo que llevó a instagramers, bloggers y periodistas de diferentes ámbitos, como el trailrunning, turismo familiar y también la moto, a contar en primera persona su experiencia de viajar en Suiza. Alicia Sornosa fue la persona elegida como ‘Heidi moderna motera’…, pero una motera en moto eléctrica, y Zero Motorcycles la marca escogida para el viaje, más concretamente con una Zero SR/F Zero SR/Fcon la que viajó al país alpino, y posteriormente escribió la guía ‘Suiza en Moto eléctrica’guía ‘Suiza en Moto eléctrica’, que ahora Suiza Turismo ha publicado en su web myswitzerland.com.

"Cuando me propusieron recorrer la distancia entre España y Suiza en una moto eléctrica, -explica Alicia- no me lo pensé. En cuanto supe que era con las Zero, mi emoción fue aún mayor. Desde luego pensé ‘sí hay una marca de motos eléctricas con la que pueda llegar hasta allí y cubrir después los 1.600 km de la Gran Ruta de Suiza, es ésta", confesaba la periodista.

La eGran Ruta es un recorrido por Suiza de unos 1.600 kilómetros preparado para vehículos eléctricos con más de 350 puntos de recarga para disfrutar de esta ‘ruta silenciosa’. Porque si viajar en moto es un placer, todavía lo es más en moto eléctrica. Sin ruidos, sin el calor del motor, disfrutando del paisaje y de la experiencia de conducción; por no hablar del precio al que se ha puesto la gasolina. En este caso, Alicia viajó con una Zero SR/F y su fotógrafo con una SR/S; el modelo naked para la periodista y el carenado para su compañero, modelos con una potencia de 110 CV, una velocidad máxima de 200 km/h y que pueden llegar a ofrecer una autonomía de 272 kms en ciclo urbano.

“Descubrir Suiza en moto ha sido una delicia, el silencio del motor eléctrico me ha dejado descubrir el sonido de sus bosques, de las vacas en los enormes prados que atravesé y, como no, me ha permitido disfrutar de una conducción divertida, sintiendo el asfalto más que nunca y disfrutando de cada ruta, cada puerto y sus subidas y bajadas”, narraba Alicia.

Dentro del apartado dedicado a los consejos para viajar en moto eléctrica por Suiza, Alicia destaca algunos aspectos como descargarse diversas aplicaciones de puntos de recarga, aunque ella confiesa que la que más utilizó fue Electromaps. En este sentido recomienda recargar en puntos de 20 kW o más ya que la recarga es más rápida. De la misma manera invita a circular por carreteras viradas donde disfrutar también de magníficos paisajes y huir de las autopistas y autovías por su monotonía y menor autonomía de las motos.

Alicia invirtió 15 días en este viaje de Madrid a Suiza y realizar parte de la eGran Ruta pasando por puertos de montaña míticos como el Furka Pass y San Gotardo, lugares de ensueño como Lucerna, St. Moritz, Interlaken y el lago Leman, entre otros. Todo el recorrido con kilómetros, recargas necesarias para cada jornada y un libro de ‘bitácora’ se incluyen en la guía de viaje.