Zero Motorcycles Zero Motorcyclespropone una completa gama de motocicletas 100% eléctricas con un total de nueve modelos, entre los que destacan motos tan prestacionales como la novedosa SR/SSR/S, capaz de alcanzar una velocidad máxima de 200 km/h y brindar una autonomía de hasta 259 kilómetros en ciudad, o modelos como las Zero S, DS y FXS de 11 kW, tres propuestas aptas para conducir con el carné A1 o B (con tres años de experiencia) que cobran un especial protagonismo gracias a su accesibilidad y facilidad de conducción.

Zero S

La Zero SZero S es una auténtica Street Naked, una motocicleta diseñada para la conducción urbana dotada de una extraordinaria aceleración a cualquier régimen del motor. Sus líneas estilizadas le confieren una imagen singular, mientras que su ergonomía transmite la esencia de la conducción deportiva. Cabe destacar que este es el modelo de la gama Zero Motorcycles con mayor autonomíaZero Motorcycles, ya que puede llegar a recorrer hasta 359 kilómetros en ciudad y 180 kilómetros en carretera con una sola carga. Tan sólo se precisan dos horas para alcanzar el 95% de la carga con el Charge Tank (opcional).

La Zero S equipa el motor ZF 14.4 11 kW, que le permite alcanzar una velocidad máxima de 139 km/h. Uno de los mayores atractivos de esta Street Naked es su facilidad de conducción, que le viene dada por sus medidas, con una altura del asiento de 805 milímetros, y su peso de 185 kilogramos. Esta motocicleta 100% eléctrica no emplea cambio de marchas, por lo que basta con acelerar y frenar para conducir, sin maneta de embrague. El precio de la Zero S 11 kW es de 16.570 euros, con cinco años de garantía o kilometraje ilimitado para el pack de baterías.

Zero DS

La Zero DS Zero DSpertenece a la familia Dual Sport, donde se encuentran las propuestas más polivalentes de la firma californiana. Este modelo que se puede conducir con el carné A1 o B (con tres años de experiencia) ofrece el máximo placer de conducción en asfalto gracias al largo recorrido de sus suspensiones y al diseño de sus neumáticos. Libre de mantenimiento y con un coste típico de recarga de 2,96 euros, la Zero DS ofrece 252 kilómetros de autonomía en ciudad y 109 Nm de par motor, más que una moto con motor de combustión de 1.000 cc.

La Zero DS cuenta con componentes de primera calidad como son las suspensiones Showa, los frenos J. Juan, el ABS de Bosch y los neumáticos Pirelli. La conectividad es otro de los valores añadidos de ese modelo, que se puede vincular con el teléfono inteligente de su propietario/a a través de la aplicación de Zero. Mediante esta app se puede conocer a distancia el estado de carga de la batería, se pueden consultar estadísticas de viaje y se pueden personalizar los distintos modos de conducción de la moto. El precio de la Zero DS se sitúa en 16.570 euros.

Zero FXS

La Zero FXS Zero FXSemerge como el modelo más atrevido de la compañía vestido con una inconfundible estética de supermotard. Gracias a su diseño compacto, a su amplio manillar y a las prestaciones de su motor, la Zero FXS hace más divertidos los desplazamientos diarios por ciudad, donde sus 133 kilogramos de peso y su altura del asiento de 836 milímetros juegan un papel muy decisivo.

Zero cuenta con dos versiones para este modelo, la ZF7.2 y la ZF7.2 11 kW, siendo este última la indicada para los usuarios con carné A1 o B. Este modelo no precisa estación de carga especial, puesto que se puede recargar en un enchufe doméstico convencional. Tampoco necesita mantenimiento, más allá de los elementos de desgaste como las pastillas de freno o los neumáticos. El precio de la Zero FXS es de 13.370 eurosZero FXS.