Pan America. Así se llama lo último de Harley-DavidsonHarley-Davidson. Así ha bautizado la firma estadounidense un modelo que marcará época en los pasillos de la fábrica de Milwaukee. Como lo han hecho otros anteriormente, modelos que llegaron para romper con la historia de la marca, propuestas como la V-Rod, que levantó ampollas entre los más puristas y ha sido todo un hito para Harley-Davidson. O recientemente la LiveWireLiveWire, su primera moto eléctrica.

Pan America. Así se conoce la moto con la que Harley se adentra en el segmento de las maxitrail, la categoría más en boga del momento. Porque pocos son los fabricantes de motos (no escúter), que no tienen una moto de tipo trail en su catálogo… Haga las lista… Y Harley-Davidson no iba a ser menos.

La Pan America 1250 nace para convertirse en la alternativa con el sello de Harley-Davidson para los usuarios de motos trail, moteros viajeros pero que tampoco quieren renunciar a ir más allá del asfalto. La apuesta de Harley-Davidson es doble pues lanza dos modelos, la Pan America 1250Pan America 1250 y Pan America 1250 SpecialPan America 1250 Special. Ambas, llegan impulsadas por un motor de nuevo cuño bautizado como Revolution Max 1250 de 150 cv. Se trata de un propulsor bicilíndrico de 1.250cc con refrigeración líquida que destaca por su entrega de potencia a bajo y medio régimen, además de un punch final. En suma, un dinamismo para potenciar la orientación polivalente de la Pan America, tanto por carretera como por caminos de tierra.

El peso, siempre importante en cualquier moto, de la Pan America se sitúa en 242 kilos y en 258 para la Special. Parte del diseño de la moto se ha centrado en reducir el peso y presenta detalles como que el motor forma parte estructural del chasis, eliminando el entramado de tubos que normalmente sujeta el motor.

Actualmente la carga tecnológica de cualquier moto forma parte de su valor añadido. En este sentido esta maxitrail de Harley-Davidson cuenta con modos de conducción (Road, Sport, Rain, Offroad y Offroad Plus) para adaptar la respuesta del motor y otros parámetros (ABS, control de tracción…) a distintas situaciones y requerimientos del conductor, así como control de tracción y del innovador sistema Adaptive Ride Height (ARH) que baja la suspensión de la moto cuando esta se detiene para llegar fácilmente al suelo. El control de velocidad crucero es de serie.

La amortiguación llega firmada por el especialista Showa y es totalmente regulable para maximizar su eficiencia. De la misma manera, la Pan America estrena sistema de frenado con dos discos delanteros de 320 mm mordidas por pinzas monobloque de cuatro pistones y otro disco trasero de 280 mm. Para una mayor seguridad dispone de asistente de frenada en curva además del ABS pertinente. Sin dejar de lado el equipamiento, Harley-Davidson la dota de una pantalla táctil multifunción de 6,8 pulgadas a todo color y la navegación se apoya en la aplicación gratuita de Harley-Davidson para iOS y Android.

Respecto a las ruedas monta una llanta delante de 19 pulgadas para mejorar su dinamismo lejos del asfalto mientras detrás opta por 17 pulgadas. Los neumáticos de serie son Michelin Scorcher Adventure y los Anakee son opcionales. Como no podía se de otra manera, Harley-Davidson dispone de un completo catálogo de accesorios para la moto, para vestirla de aventura, y también de equipamiento para el motorista.

Estas nuevas maxitrail llegarán en primavera a los concesionarios. La Pan America 1250 costará 16.990 euros y estará disponible en color negro y gris, mientras que el precio de la Pan America 1250 Special se sitúa en 19.600 euros. En este sentido cabe destacar que la Special es la versión más equipada y orientada a la aventura total con las suspensiones semiactivas, sistema de control de presión de los neumáticos, caballete central, pedal de freno trasero multiposición, protectores laterales, cubrecárter de aluminio, faro adaptativo, puños calefactados, amortiguación y la citada altura de conducción regulable, entre otros.