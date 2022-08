Zeekr no es todavía una marca de gran popularidad en Europa. Esta joven marca del grupo Geely (Volvo, Polestar, Lynk and Co…) ofrece vehículos 100% eléctricos premium. En 2019 llegó al mercado el 001, una berlina que suponía toda una declaración de intenciones tanto estética -con muchos elementos heredados de Lynk & Co.- como de rendimiento -con sus 544 CV y 768 Nm de par máximocon sus 544 CV y 768 Nm de par máximo-. Ahora, para seguir en su camino de consolidarse en el mercado, Zeekr ha confirmado que su 001 será el primer coche del mundo en montar las baterías Qilin de CATL.

Esta noticia es especialmente importante porque la compañía china de baterías promete una autonomía superior a los 1.000 kilómetros con una sola carga. Según CATL y Zeekr, las primeras unidades del 001 que montarán la batería Qilin llegarán en el segundo trimestre de 2023. El cambio supondrá un gran salto en la autonomía de la berlina, que actualmente declara un alcance entre cargas de 712 kilómetros. Baterías de nueva generación CATL no solo afirma que los coches que equipen la batería Qilin podrán recorrer más de 1.000 kilómetros entre cargas, sino que además mejorarán su seguridad y su eficiencia, ya que son más resistentes los golpes y reducen las vibraciones en el interior. Varios ajustes en las conexiones, un respiradero para la fuga térmica y un nuevo circuito de refrigeración líquida que incrementa la superficie refrigerada permiten que la batería gane un 6% de capacidad y pueda admitir una carga más rápida. En cifras, CATL explica que ha podido incrementar la densidad energética hasta en un 13% en comparación con las baterías 4680 de Tesla, con lo que puede lograr capacidades más elevadas con el mismo peso, y que gracias a la mejora del control térmico puede recargarse hasta el 80% en apenas 10 minutos, al mismo tiempo que alarga su vida útil al evitar temperaturas excesivas en la batería. Por si fuera poco, CATL afirma que no solo son más capaces y eficientes, sino que sus baterías Qilin son más asequibles porque su ensamblaje es más fácil. No hay módulos de batería y se puede prescindir de parte del cableado para hacer que su proceso de fabricación sea más sencillo. En resumen, hay menos componentes y su montaje es más asequible, por lo que su precio será menor, algo indispensable para equiparar los eléctricos con los coches de combustión. Zeekr vende su 001 en China a un precio cercano equivalente a 47.000 euros y no ha desvelado todavía cuánto costarán las versiones ya equipadas con la batería Qilin de nueva generación de CATL. La compañía de baterías, por su parte, espera que esta batería la mantenga como uno de los referentes del mercado. De hecho, CATL ya provee del componente clave a marcas como Mercedes-Benz, Tesla, el Grupo Volkswagen, Volvo o Polestar y concentra, según datos de SNE Research, el 32,6% del mercado global de baterías.