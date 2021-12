Durante los fríos meses de invierno es muy habitual conducir con lluvia, viento, nieve, hielo o niebla; unas condiciones meteorológicas complicadas que obligan a extremar las precauciones al volante para evitar accidentes de tráfico. Del mismo modo que hay ciertas multas que son más frecuentes durante los meses de verano, hay otras sanciones que son muy habituales en invierno. A continuación te contamos cuáles son las más comunes para que las tengas en cuenta y evites sustos inesperados.

Multas por mala visibilidad

El 90% de la información que recibes al conducir te llega a través de la vista. Por ello, es fundamental que realices siempre un buen mantenimiento del vehículo y que cuides especialmente el parabrisas. A continuación te detallamos cuáles son las multas a las que te puedes enfrentar si se ve perjudicada tu visibilidad al volante:

Multa por las cadenas

Aunque no es obligatorio llevar las cadenas en el coche, debes colocarlas siempre que veas en la carretera la señal R-412, a no ser que tu vehículo cuente con neumáticos de invierno o neumáticos de todo tiempo. Si no colocas las cadenas cuando sea obligatorio puedes ser sancionado/a con una multa de 200 euros. A través de este enlace te contamos cómo montar de forma fácil las cadenas de nieve en las ruedas del coche.

Multa por los neumáticos

El buen estado y calidad de los neumáticos son imprescindibles para garantizar una conducción segura, ya que son los únicos elementos que ponen en contacto el vehículo con el asfalto. Por ello, es fundamental que realices un buen mantenimiento de los mismos y que los cambies por unos nuevos cuando sea necesario. Según la normativa vigente, el límite mínimo de profundidad que debe presentar la banda de rodadura de un neumático es de 1,6 milímetros. Si circulas con algún neumático que tenga el dibujo por debajo del mínimo de profundidad legal, puedes recibir una sanción económica de 200 euros por neumático.

Multas por una mala señalización

Una situación imprevista como una avería o un accidente de tráfico, que te obliga a detener el vehículo en la carretera, pone en juego la seguridad de muchas personas. Por ello, la DGT recuerda la importancia de vestir el chaleco reflectante, sobre todo, cuando vayas a salir del vehículo para colocar los triángulos de emergencia, ya que un atropello en vía interurbana es el accidente más letal.

Si sales del coche sin llevar puesto el chaleco reflectante puedes recibir una multa de 200 euros y la retirada de tres puntos del permiso de conducir. En caso de que sea tu acompañante quien salga del vehículo sin ponerse el chaleco, también recibirá una sanción económica de 200 euros. Además, si tras sufrir un accidente de tráfico o una avería no colocas correctamente los triángulos de emergencia para señalizar que estás parado, puedes ser sancionado con 80 euros de multa.

No obstante, recuerda que los populares triángulos de emergencia convivirán con la nueva luz de emergencia V-16nueva luz de emergencia V-16hasta el 1 de enero de 2026; fecha en la que el dispositivo luminoso pasará a ser obligatorio, sustituyendo a los triángulos, en todos los vehículos.

Multas por la iluminación

Para circular con la máxima seguridad es fundamental disponer de una buena iluminación que te permita ver y ser visto/a.

Multa por conducir con abrigo

Según el artículo 18.1 del Código General de Circulación: "El conductor de un vehículo está obligado a mantener su propia libertad de movimientos, el campo necesario de visión y la atención permanente a la conducción, que garanticen su propia seguridad, la del resto de los ocupantes del vehículo y la de los demás usuarios de la vía. A estos efectos deberá cuidar especialmente de mantener la posición adecuada y que la mantengan el resto de los pasajeros, y la adecuada colocación de los objetos o animales transportados para que no haya interferencia entre el conductor y cualquiera de ellos".

Por ello, si a la hora de conducir llevas una prenda de vestir que dificulte tu libertad de movimientos, puedes recibir desde 80 hasta 200 euros de multa, en función de la gravedad de la acción. Ten en cuenta que esta infracción suele considerarse generalmente leve, así que se le aplicaría la menor de estas sanciones.