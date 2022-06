No sabemos si cuando Elon Musk dijo la semana pasada que tenía ‘un mal presentimiento’ se refería a esto, pero lo que no esperaba el sudafricano es que 52.430 conductores europeos concluyeran que Tesla es la marca menos fiable y con más averías de la industria del automóvil. Así lo señalan los resultados de una encuesta de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) entre conductores de Bélgica, Francia, Italia y Portugal.

La firma capitaneada por Elon Musk es la última en un ránking de 36 marcas con una puntuación de 60 puntos sobre 100 posibles. Por delante de Tesla, Alfa Romeo y Land Rover, con 64 puntos, y Jaguar, con 68, cierran una lista que encabezan las japonesas Lexus, con 95, Subaru, con 93, y Toyota, con 91. Destacan los buenos resultados de Seat y Dacia, con 85 puntos, y Skoda, con 84 puntos, como los europeos con mayor puntuación.

No es la primera vez que la compañía estadounidense sufre reveses por parte de la OCU o de distintas organizaciones de consumidores. Cabe recordar que Consumer Reports desaconsejaba comprar el Model 3 tras su lanzamiento por problemas con los frenos, que fueron luego subsanados vía actualización inalámbrica. No es ningún secreto que siempre se ha criticado a Tesla por la calidad de fabricación de sus coches o los materiales de los mismos. Tesla se defiende argumentando que coches como el Model 3 no son vehículos de alta gama y que la justificación de su precio está en la tecnología.

Prueba del Tesla Model Y y del Model Y Performance.

Más resultados

Por tipo de motor, los modelos con menos averías son los automóviles híbridos no enchufables. De hecho, hay hasta 10 modelos por encima de una puntación de 95 sobre 100 en fiabilidad. Los motores de gas (GLP o GNC), así como los eléctricos, todavía no disponen de una oferta tan amplia de coches a prueba de averías, según recoge el informe.

Sin embargo, el modelo más fiable entre las 523 versiones de coches que recoge la encuesta es uno diésel: el Volkswagen T-Roc 1600 Diésel (versión 2017). Le siguen dos híbridos, como son el Toyota Corolla 2000 Híbrido Gasolina (versión 2018) y el Lexus IS 2500 Híbrido Gasolina (versión 2013). En la cola, el Renault Espace 1600 Diésel (versión 2015) y el Opel Astra 1500 D (versión 2015).

La encuesta también revela lo que gasta el conductor en mantenimiento del coche cuando lo lleva al taller oficial. Las diferencias son sin duda significativas: frente a un coste de entre 114 y 150 euros al año de los automovilistas de las marcas Hyundai, Dacia y Renault a los más de 300 euros al año de quienes tienen un vehículo Mercedes-Benz, Audi o Volvo. Asimismo, las averías más comunes son las eléctricas (17%), seguidas por las que afectan al sistema de frenado (13%).